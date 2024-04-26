Доллар стремительно дорожает: курс валют в киевских обменниках
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Выросла цена на евро
Украинская гривна продолжает обесцениваться. Цены на иностранную валюту стремительно растут – доллар подорожал на 20 копеек.
Евро стал дороже на 30 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 26 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,67 грн
Евро (EUR): 42,52 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 29,01 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,84 грн
Евро (EUR): 42,86 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 29,18 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,63 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара тоже немного вырос за сутки.
Покупка: 39,79 грн
Продажа: 39,90 грн
Ранее "Телеграф" писал, что курсу доллара в мае прогнозируют стабильность, но он может возрасти. На валютный рынок будут влиять сразу шесть факторов.