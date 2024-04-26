Доллар стремительно дорожает: курс валют в киевских обменниках

Выросла цена на евро

Украинская гривна продолжает обесцениваться. Цены на иностранную валюту стремительно растут – доллар подорожал на 20 копеек.

Евро стал дороже на 30 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 26 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,67 грн

Евро (EUR): 42,52 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 29,01 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,84 грн

Евро (EUR): 42,86 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 29,18 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,63 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара тоже немного вырос за сутки.

Покупка: 39,79 грн

Продажа: 39,90 грн

Ранее "Телеграф" писал, что курсу доллара в мае прогнозируют стабильность, но он может возрасти. На валютный рынок будут влиять сразу шесть факторов.