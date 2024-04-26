Долар стрімко дорожчає: курс валют у київських обмінниках

Зросла ціна на євро

Українська гривня продовжує знецінюватися. Ціни на іноземну валюту стрімко зростають — долар подорожчав на 20 копійок.

Євро став дорожче на 30 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,67 грн

Євро (EUR): 42,52 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 29,01 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,84 грн

Євро (EUR): 42,86 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 29,18 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,63 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара теж трішки зріс за добу.

Купівля: 39,79 грн

Продаж: 39,90 грн

Раніше "Телеграф" писав, що курсу долара в травні прогнозують стабільність, але він може зрости. На валютний ринок впливатимуть одразу шість факторів.