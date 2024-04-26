Долар стрімко дорожчає: курс валют у київських обмінниках
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Зросла ціна на євро
Українська гривня продовжує знецінюватися. Ціни на іноземну валюту стрімко зростають — долар подорожчав на 20 копійок.
Євро став дорожче на 30 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,67 грн
Євро (EUR): 42,52 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 29,01 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,84 грн
Євро (EUR): 42,86 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 29,18 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,63 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара теж трішки зріс за добу.
Купівля: 39,79 грн
Продаж: 39,90 грн
Раніше "Телеграф" писав, що курсу долара в травні прогнозують стабільність, але він може зрости. На валютний ринок впливатимуть одразу шість факторів.