Курсу доллара в мае предрекают стабильность, но он может вырасти

Курсу может преодолеть отметку в 40 гривен

Курс доллара в Украине продолжает расти весь апрель, почти достигнув 40 гривен. И это еще не предел – в мае американская валюта вполне может подорожать по отношению к гривне. Правда вероятнее всего это будет лишь временным процессом, при котором за один доллар могут давать до 41 гривны.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению в мае стратегия валютного рынка не претерпит существенных изменений: курсовые изменения будут частыми и разновекторными, однако они не будут пересекать границы приемлемых валютных изменений.

При этом на валютный рынок будут влиять сразу шесть факторов:

НБУ будет держать рынок в режиме "управляемой гибкости", что делает невозможным резкий обвал или резкий рост курсов валют;

на рынке уже сформированы правила игры, согласно которым любые валютные изменения находятся в определенных границах, не пересекая их;

Нацбанк удачно применяет механизм валютных интервенций и при необходимости легко утоляет увеличенный спрос — это позволяет держать в балансе спрос и предложение, а затем и курсовые показатели;

объем макрофинансовой помощи: из почти $61 млрд принятой помощи от США, более $9 млрд будет направлено на экономику, включая прямые бюджетные вливания. То есть, ожидается, что международная финпомощь будет полностью покрывать заложенные в бюджете на 2024 год потребности, а это около $37 млрд. Также повлияют рост экономики, низкая инфляция и развитие экспорта;

начиная с апреля, валютные коридоры на межбанке и наличном рынке почти сравнялись, что является свидетельством постепенной реализации стратегии регулятора на минимизацию множественных курсов.

не исключается дальнейшее "движение" в сторону валютной либерализации: Нацбанк может уменьшить свое влияние на курсообразование на межбанке.

Как отдельный фактор влияния на курс доллара Тарас Лесовой назвал праздник Пасхи, накануне которого вероятно украинцы будут чаще продавать валюту чем ее покупать. Как результат, примерно до 10 мая курс доллара к гривне может упасть примерно на 80 копеек, но затем снова вырастет.

В целом же, по мнению эксперта, в мае курс наличного доллара будет колебаться в коридоре от 39 до 41 гривны с ежедневными колебаниями до 50 копеек.

"В целом, учитывая основные факторы, которые могут повлиять на валютный рынок, можно прийти к выводу, что общая ситуация будет оставаться под "контролем" регулятора, а значит, гривна будет находиться вне зоны риска обвала. Рынок является достаточно прочным и системным, что делает невозможным/минимизирует появление любых негативных тенденций", — говорит о малой вероятности обвала гривны Тарас Лесовой.

Более того, по мнению некоторых экспертов курс доллара может даже несколько упасть. Так, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько считает, что рост продаж доллара должен снизить курс американской валюты.