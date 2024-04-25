Бензин и не только дорожает: сколько стоит топливо на АЗС в Киеве

Самые низкие цены предлагает БРСМ

За месяц цены на виды топливо постепенно поднимались, это отразилось в 2-3 гривнах на литре. Сейчас цены остаются более-менее стабильными.

Стоимость подняли только на бензин некоторые киевские АЗС. "Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на 25 апреля на горючее.

На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

ГАЗ — 26,99 грн

ГП — 51,49 грн

А-95 — 52,49 грн

На UPG:

ГАЗ — 28,40 грн

ГП — 54,10 грн

А-95 — 54,90 грн

А-95+ — 56,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG и ОККО цены такие:

ГП — 57,99 грн

А-95 — 57,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

ГАЗ — 29,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 28,29 грн

ГП — 56,69 грн

А-95 — 55,99 грн

A-95+ — 56,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell :

ГАЗ — 28,79 грн

ГП — 56,99 грн

А-95 — 56,99 грн

A-95+ — 59,89 грн

А-100 — 65,99 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

ГАЗ — 29,49 грн

ГП — 59,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 60,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Цены на киевских АЗС за последние дни почти не изменились.

Ранее "Телеграф" писал, что бензин может перешагнуть отметку в 60 грн/литр только при 2 условиях. Стоимость топлива напрямую зависит от курса иностранной валюты.