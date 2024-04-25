Бензин и не только дорожает: сколько стоит топливо на АЗС в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самые низкие цены предлагает БРСМ
За месяц цены на виды топливо постепенно поднимались, это отразилось в 2-3 гривнах на литре. Сейчас цены остаются более-менее стабильными.
Стоимость подняли только на бензин некоторые киевские АЗС. "Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на 25 апреля на горючее.
На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:
ГАЗ — 26,99 грн
ГП — 51,49 грн
А-95 — 52,49 грн
На UPG:
ГАЗ — 28,40 грн
ГП — 54,10 грн
А-95 — 54,90 грн
А-95+ — 56,90 грн
А-100 — 59,90 грн
На WOG и ОККО цены такие:
ГП — 57,99 грн
А-95 — 57,99 грн
A-95+ — 59,99 грн
ГАЗ — 29,99 грн
Табло KLO показывает следующие цифры:
ГАЗ — 28,29 грн
ГП — 56,69 грн
А-95 — 55,99 грн
A-95+ — 56,79 грн
А-100 — 62,29 грн
На Shell :
ГАЗ — 28,79 грн
ГП — 56,99 грн
А-95 — 56,99 грн
A-95+ — 59,89 грн
А-100 — 65,99 грн
Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :
ГАЗ — 29,49 грн
ГП — 59,99 грн
А-95 — 59,99 грн
A-95+ — 60,99 грн
А-100 — 69,99 грн
Цены на киевских АЗС за последние дни почти не изменились.
Ранее "Телеграф" писал, что бензин может перешагнуть отметку в 60 грн/литр только при 2 условиях. Стоимость топлива напрямую зависит от курса иностранной валюты.