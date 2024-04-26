В Киеве из-под земли начал бить гейзер: в чем причина (видео)
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Водителям и пассажирам — приготовиться
В пятницу, 26 апреля, в Святошинском районе Киева из-под земли начала под большим напором вытекать вода. Скорее всего здесь произошел порыв труб, который и стал причиной коммунальной аварии.
Стоит отметить, что вода образовала здесь настоящий фонтан и люди в соцсети сравнивают это зрелище с "гейзером". Об этом сообщается в столичном Телеграм-канале.
Так, на улице Проектной в столице прохожие заметили, как возле пешеходной дорожки из-под земли активно вытекает холодная вода. В результате аварии вода залила проезжую часть и прилегающие территории.
Пройти же по пешеходной дорожке просто невозможно.
На место аварии очевидцы вызвали коммунальщиков, которым предстоит установить причину произошедшего и устранить последствия аварии.
По предварительным данным, здесь произошел порыв трубы на водопроводе.
Напомним, что Киев начало активно затапливать, так как вода в Днепре поднялась до рекордных отметок. Под водой оказались детские площадке и зоны отдыха в Гидропарке.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве опасно пить воду из-под крана. Как оказалось, в столице Украины 80% водопроводных сетей находится в аварийном состоянии.