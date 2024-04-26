Редкие архивные фото Киева в цвете: как выглядела столица глазами современников

Ретро-снимки способны завораживать своими деталями

Столица Украины во все времена поражала своей колоритностью и аутентичностью. На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким был Киев много десятилетий назад.

Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. Ведь как ни крути, а именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Андреевская церковь

Андреевская церковь десятки лет тому

Андреевская церковь — православный храм в Киеве, освящённый во имя апостола Андрея Первозванного. Построен в стиле елизаветинского барокко по проекту Бартоломео Растрелли в 1747—1753 годах на Андреевской горе. Расположен на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города — Подолом.

Вниз от Андреевской церкви идёт Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним.

Андреевская церковь в 1911 году

Каштановая аллея на Крещатике

Крещатик образца 60-х годов

Крещатик – центральная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах. Ее протяженность составляет 1,3 километра, а центральная часть дороги протянулась на 75 метров. Эта улица является самой широкой в столице, а одной из главных визитных карточек улицы всегда были каштаны.

Именно так выглядела знаменитая каштановая аллея на Крещатике в Киеве в 1955 году. Фото из семейного архива было опубликовано в группе "Киев. Один день — одно фото" в Фейсбук.

Крещатик в Киеве в 1955 году

Знаменитую аллею каштанов на Крещатике высадили после Второй мировой войны. Хотя знатоки утверждают, что молодые деревца завезли в Киев из-за границы еще в 1842 году и посадили на Бибиковском бульваре — нынешнем Шевченко. Принято считать, что саженцы не прижились и горожане их начали активно выкапывать и забирать себе, а затем высаживать рядом со своими домами.

Крещатик в 60-х годах

Кинотеатр "Днепр"

Кинотеатр решено было снести

Кинотеатр "Пионер" был открыт в 1937 году на территории Крещатого парка в одном из павильонов. Интересно, что он был построен студентами-архитекторами под руководством академика Заболотного. Кинотеатр мог вместить одновременно 308 человек.

Кинотеатр в 1954 году

В марте 1954 года в Украине открылся первый кинотеатр "Стереокино", который стал неимоверно популярным среди киевлян. Поэтому в конце 1960-х кинотеатр "Пионер" был реорганизован в специализированный стереокинотеатр "Днепр".

Кинотеатр "Днепр" в 1960-х

С приходом новых технологий и внедрением 3D в обычных кинотеатрах он начал приходить в упадок и в конце концов был закрыт. Многие годы здание кинотеатра "Днепр" простояло в аварийном состоянии и было заброшено. В начале 2000-х годов оно было снесено.

На его месте был построен новый Киевский академический Театр кукол, который торжественно открыли в 2005 году.

Интересно, что от кинотеатра "Днепр" было решено оставить оригинальное мозаичное панно "Павлин", которое украшает одну из стен театра кукол.

Мозаика "Павлин" - это все, что осталось от кинотеатра "Днепр"

Виды на Киево-Печерскую лавру

Лавра в конце XIX – начале XX веков

Киево-Печерская Лавра была основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Лавра считается одним из первых монастырей Киевской Руси. Князь Святослав подарил монастырю плато над пещерами. В 1062 году была построена первая церковь на месте нынешнего главного собора.

Именно так выглядела Лавра в 1920 году. Утверждается, что фото было сделано во время полета на воздушном шаре.

Лавра в 1920 году

Антониевы (Ближние) пещеры находится на глубине 10-15 метров. Их длина составляет 383 м. Там покоятся мощи 73 святых, среди которых: Нестор Летописец, Моисей Угрин, Никон Печерский, Агапий Печерский. Дальние (Феодосиевы) пещеры расположены на глубине 15-20 метров и имеют длину 293 метров.

Такой вид Лавра имела в 1957 году.

Лавра в 1957 году

А таким был вид на Киево-Печерскую Лавру уже в 1960 году. Фото сделано с моста имени Патона.

Лавра в 60-х годах

Мост Патона

Вид на мост Патона с места, где стоит «Родина-Мать». Май 1956 года

Строительство нового моста через Днепр в Киеве, который в проектных документах назвали Наводницкий, началось в 1939 году. Руководил работами известный инженер Евгений Патон. Однако строительство прервали из-за Второй мировой войны. В сентябре 1941 года советские войска, отступавшие взорвали все мосты через Днепр, в частности и недостроенный Наводницкий.

После войны Патон подготовил новый проект моста, который получил название Киевский. Строительство начали в 1950 году, и до лета 1953-го практически все работы на мосту завершили.

В то время это был крупнейший в Европе цельносварной мост, все швы которого, включая монтажные, выполнили с помощью автоматической сварки. Для строительства пролетов сварили 264 балки длиной 29 метров и весом 28 тонн, при монтаже которых было сварено 10668 м швов.

Официальное открытие первого в мире цельносварного моста длиной 1543 метров состоялось 5 ноября 1953 года, через три месяца после смерти Евгения Патона, в честь которого он был назван.

Митинг на мосту Патона в день его открытия. Ноябрь 1953 года

Первым, кто въехал на новый мост во время открытия, был 35-летний сын инженера Борис Патон, который тогда был заместителем директора Института электросварки по научной работе.

А так выглядела развязка у моста имени Патона в 1994 году.

Развязка у моста имени Патона в 1954 году

В ноябре 1954 года по мосту был запущен трамвайный путь, который демонтировали в 2004 году. Тогда же проезжую часть разделили на семь полос движения — по три в каждом направлении с реверсной в центре, а по крайним полосам в обоих направлениях, расширенных до 3,5 метров для прохождения крупногабаритного транспорта, было запущено движение троллейбусов, заменивших трамваи.

Развязка перед мостом Патона на правом берегу Днепра в 56 году

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в в Киеве обнаружили старинный артефакт, который лежал прямо под ногами прохожих. По словам автора ролика, именно в этом месте недавно проходил ремонт коммуникаций и грунт здесь был перекопан.