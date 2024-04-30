Дешевле только на улице: где в центре Киева можно переночевать за 130 гривен — ТОП-5 хостелов

Рядом находится железнодорожный вокзал

Киев – популярный туристический город. Здесь есть множество вариантов, где остаться на ночь – апартаменты на сутки, гостиницы, капсульные хостелы. Но если ищете самое дешевое место ночлега, хостел – это отличный выбор.

"Телеграф" рассмотрел ТОП-5 самых бюджетных вариантов в столице.

ВВ-Хостел расположен в центре города по улице Большая Васильковская, 5. Рядом станция метро "Площадь Украинских Героев" (Площадь Льва Толстого).

Самая дешевое койко-место в хостеле стоит 130 гривен за ночь. Это в 10-местном общем номере.

Также есть места в 8-местном номере по 140 гривен. Забронировать можно односпальную кровать в общем номере за 250 гривен.

Условия проживания в хостеле

Есть номера категории "Делюкс", где могут разместиться двое взрослых и ребенок. Стоит ночь в номере 450 гривен.

Desyatinnaya Hostel предлагает несколько номеров. Койко-место в 8-местном общем номере и бюджетный двухместный номер. У заведения хороший рейтинг среди путешественников.

Общая комната

Расположен хостел по адресу улица Десятинная, 1/3. До станции метро "Майдан Незалежности" пешком 10 минут. Рядом находится "Национальный заповедник "София Киевская"".

Койко-место стоит 135 гривен за ночь. Двухъярусная кровать — 150 гривен. Двухместный номер стоит 570 гривен.

Sun City Hostel 4 предлагает койко-место за 162 гривны на одну ночь. В стоимость входит постельное белье.

Условия проживания

Хостел находится по адресу улица Симона Петлюры, 5, в 1 километре от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский". Рядом станции метро "Университет" и "Вокзальная".

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа.

ArArAt-Teatralnaya Hostel Kyiv находится на улице Богдана Хмельницкого, 23б. Рядом станции метро "Театральная" и "Золотые ворота".

8-местный общий номер

Недалеко находится железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский".

Койко-место в хостеле за ночь стоит 167 гривен в 8-местном смешанном номере. 200 гривен в 4-местном. Также можно забронировать кровать в трехместном номере экономкласса.

Hostel Delil предлагает три комнаты. Есть койко-место в 8-местном общем номере, который стоит 200 гривен за ночь.

Комната в хостеле

В 6-местной комнате — 220 гривен. Самый дорогой вариант в 4-местном номере за 270 гривен.

Хостел расположен по улице Ярославов Вал, 14Б. До станции метро "Золотые ворота" 5 минут пешком.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве на этой неделе. За прогнозом синоптиков, самым теплым днем будет среда.