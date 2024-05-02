В Киеве мужчину раздавило бетонной плитой: детали трагедии (фото)
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Проводится служебное расследование
В Киеве на строительстве произошел несчастный случай — сорвалась бетонная плита и упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Трагедия произошла на улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила КАСС "Киевская служба спасения".
"В оперативный дежурный КАСС "Киевская служба спасения" поступил вызов от скорой медицинской помощи о несчастном случае на строительстве. На место чрезвычайного происшествия прибыли спасатели КАСС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в г. Киеве и представители полиции", — говорится в сообщении.
Спасатели освободили тело погибшего из-под бетонной плиты с помощью крана и специнструментов. К ликвидации последствий трагедии были привлечены 8 сотрудников службы и 2 единицы техники.
По факту чрезвычайного происшествия проводится служебное расследование.
"Департамент муниципальной безопасности и коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения" призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем во избежание таких трагедий", — обращают внимание в службе.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве упало дерево прямо на проезжую часть. Рядом на первом этаже дома ветками выбило окна.