Издевается над животными, бьет соседей и никого не боится: в Киеве неадекватный мужчина терроризирует целый район (фото)

Мужчина ведет себя неадекватно и очень агрессивно

В Оболонском районе Киева жители многоэтажного дома стали свидетелями вопиющего инцидента — их сосед выбросил на улицу около 30 котов, которые длительное время жили у него в квартире и бесконтрольно размножались. Как оказалось, мужчина постоянно проявляет агрессию по отношению к окружающим и прикрывается наличием "белого билета".

Стоит отметить, что местные действительно боятся своего соседа и считают его психически неуравновешенным. Редакция "Телеграфа" пообщалась с людьми, которые стали жертвами мужчины и решила разобраться в сложившейся ситуации.

Так, в социальной сети Фейсбук столичная волонтер Юлия Любимова рассказа о том, что в многоэтажном доме, расположенном по улице Героев Азова проживает очень "странный" и опасный мужчина. По ее словам, он имеет справку подтверждающую у него наличие психических расстройст.

Прикрываясь "белым билетом" мужчина длительное время приносит к себе в квартиру бездомных котов, которые затем бесконтрольно размножаются. В его жилище живут десятки голодных, больных и измученных животных. Сколько котов проживает в квартире на постоянной основе — неизвестно, так как мужчина никому не открывает дверь, а на волонтеров бросается с кулаками.

Пост волонтера Юлии в соцсети

В один из вечеров мужчина вынес на улицу около 30 котов и просто выбросил их. Волонтеры обратили на ситуацию внимание и занялись пристройкой животных.

Как оказалось, многие из них были больны и истощены, а некоторые кошки были беременны. Мужчина не стерилизует и не кастрирует котов, принесенных к себе домой, а поэтому они постоянно размножаются.

Десятки котов мужчина выбросил на улицу

"Оказывается, что этот мужчина достаточно социализирован. Он занимается репетиторством и проводит индивидуальные уроки по биологии. Однако его очень сильно боялась соседи из-за неадекватного и непредсказуемого поведения", — рассказала в беседе с нашим журналистом Юлия.

Волонтер также добавила, что мать мужчины при жизни рассказывала о том, что она через знакомых сделала ему справку о "психической неполноценности", чтобы его не забрали в АТО.

Предполагаемій живодер

По словам соседей, мужчина вел себя всегда агрессивно и вызывающе — он неоднократно бил свою мать и постоянно над ней издевался. Не так давно женщина скончалась и он остался единственным полноправным владельцем квартиры.

Коты были истощены и голодны

Стоит отметить, что ситуация с огромным количеством котов в квартире мужчины длится уже не один год и соседи постоянно потерпают от невыносимого запаха, который исходит из его жиилища.

Люди отмечают, что мужчина приносит влажный песок с речки и никогда не покупает специальный наполнитель для кошачьих лотков. Также он толком не кормит хвостатых и не ухаживает за ними.

Некоторых животных удалось пристроить

В результате такого неадекватного поведения в квартире у мужчины расплодились десятки котов, а соседи в теплое время суток даже не могут открыть окна — они попросту начинают задыхаться от вони, а вывешенное на балконы белье за считанные минуты напитывается "запахами" кошачьих испражнений.

Люди неоднократно вызывали полицию и санэпидемстанцию, но мужчина не открывает дверь и никак не реагирует на замечания соседей по поводу антисанитарии в его квартире. Кроме этого, мужчина ведет себя агрессивно и не раздумывая начинает драку со всеми, кто пытается с ним заговорить о котах.

Как нам стало известно, он однажды напал на волонтера Валентину и женщина сейчас очень сильно его боится.

Журналистам "Телеграфа" также удалось пообщаться с дочерью женщины, которая стала жертвой агрессивного мужчины. В 2019 году он напал на нее возле подьезда и жестоко избил.

"Он ударил мою маму и она во время падения виском приземлилась на корень дерева. За нее заступился сосед, но и он был избит. Их вдвоем забрала "скорая" в больницу. Маму откачивали и затем она лежала в стационаре под капельницами. Соседа пришлось зашивать. Дело завели, а толку ноль. Никто не хочет этим заниматься. Каждый переводит "стрелки" на другого и дело так и не сдвинулось с мертвой точки", — поделилась своими переживаниями дочь пострадавшей.

Пострадавшая оказалась на больничной койке, а на агрессора завели криминальное дело. Однако уже сменился второй следователь, но ни одного заседания суда так и не состоялось.

Женщина пострадала от рук неадекватного соседа

Женщина прошла лечение на стационаре

В полиции разводят руками и ничего внятного не отвечают. Первая следователь по делу ушла в декрет, а вторая и вовсе не спешит заниматься этим делом, так как его постоянно отправляют на "дорасследование".

В результате такого халатного отношения правоохранителей к сложившейся ситуации мужчина остается на свободе — он продолжает угрожать соседям и запугивать их, а также приносит в квартиру новых животных.

С какой целью он выращивает десятки котов в малогабаритной квартире — остается лишь догадываться. Будем надеяться, что полиция обратит пристальное внимание на данного "персонажа" и займется своими прямыми обязанностями — начнет защищать законопослушных граждан от нападок неадекватных агрессоров.

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