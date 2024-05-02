У Києві чоловіка роздавило бетонною плитою: деталі трагедії (фото)

Провадиться службове розслідування

У Києві на будівництві стався нещасний випадок — зірвалася бетонна плита і впала на чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.

Трагедія сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці. Про це повідомила КАРС "Київська служба порятунку".

"До оперативного чергового КАРС "Київська служба порятунку" надійшов виклик від швидкої медичної допомоги про нещасний випадок на будівництві. На місце надзвичайної події прибули рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", ГУ ДСНС в м.Києві та представники поліції", — йдеться у повідомлені.

Бетонна брила, що впала на людину

Рятувальники звільнили тіло загиблого з-під бетонної плити за допомогою крана та спецінструментів. До ліквідації наслідків трагедії було залучено 8 співробітників служби та 2 одиниці техніки.

Служба задіяла 8 рятувальників

Наразі за фактом надзвичайної події провадиться службове розслідування.

Рятувальники дістали тіло чоловіка

"Департамент муніципальної безпеки та комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку" закликають людей, які працюють на виробництвах, неухильно дотримуватися правил техніки безпеки, не ризикувати життям та здоров’ям, аби уникнути таких трагедій", — звертають увагу в службі.

КАРС закликає дотримуватися правил техніки безпеки

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві впало дерево прямо на проїжджу частину. Поруч на першому поверсі будинку гілками повибивало вікна.