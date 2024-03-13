Жалобы на качество стали массовыми: крупнейший производитель электрокаров в мире оказался в центре скандала

Жалобы стали поступать все чаще

Китайский производитель автомобилей BYD является одним из самых популярных в Поднебесной. Он производит дешевые электрокары, которые достаточно хорошо продаются.

Но несмотря на то, что BYD стал крупнейшим в мире производителем электромобилей в 2023 году, опередив Tesla, он столкнулся с некоторыми проблемами. Они связаны с качеством авто. Об этом пишет издание Insideevs.

Массовые жалобы на авто BYD: что известно

По информации, больше всего жалоб по качеству авто возникло в тех экземплярах, которые экспортируют в Южную Азию, Ближний Восток, Европу. Многие требовали определенного ремонта по прибытии к месту назначения.

О проблемах сообщалось также на других рынках мира. К примеру, в Израиле, Японии или Таиланде. Владельцы авто отмечали, что у их новеньких авто отслаивалась краска, ломался пластик, появлялась плесень. А после установки багажника они с удивлением обнаружили, что под ним есть вмятины и искажения. Указывается, что это логистические проблемы, а не производственные.

Пока не известно, как именно повлияли эти проблемы на репутацию автопроизводителя и насколько серьезны проблемы с качеством. Однако то, что BYD потерял часть покупателей и получил замедление продаж в феврале 2024 года — факт. По подсчетам специалистов, компания не достигнет своей цели продаж на международных рынках в этом году.

Ранее "Телеграф" писал, что BYD создала дешевый кроссовер с расходом 5,5 л/100 км. Он станет настоящим ночным кошмаром для всех автопроизводителей.