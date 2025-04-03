Шевченко провалился на Конгрессе УЕФА: в России ликуют

Журналисты бьют тревогу после последнего Конгресса УЕФА

В Белграде (Сербия) завершился 49-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россию не вернули в европейскую футбольную семью, но для Украины это мероприятие обернулось громким скандалом.

Журналист и блогер Игорь Бурбас на своем telegram-канале оценил итоги Конгресса УЕФА для Украины словом "катастрофа". Дело в том, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко не сумел пробиться в Исполком УЕФА.

"Катастрофа! Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА. Его поддержали всего 15 европейских стран-ассоциаций, 40 проголосовали против. В голосовании Шевченко занял 4 место среди 5 кандидатов, претендовавших на двухлетний срок", — написал Бурбас.

Главный редактор Tribuna.ua Олег Щербаков назвал произошедшее в Белграде "провалом Шевченко и всей его команды". Среди провалов УАФ в Сербии Щербаков также назвал пророссийские заявления президента ФИФА Джанни Инфантино, который ожидает возвращения РФ в мировой футбол. Кроме того, УЕФА почтил память российского футболиста Алексея Бугаева, который пошел убивать украинцев, но сам нашел свою смерть на фронте.

Также Щербаков пристыдил пресс-службу УАФ, которая подвела итоги Конгресса УЕФА, позабыв о том, что Шевченко баллотировался в Исполком УЕФА.

В России провал Шевченко на выборах и заявления топ-чиновников ФИФА и УЕФА о возвращении РФ в мировой футбол восприняли как победы. Там даже заговорили о том, что сборная России по футболу может получить wild card на ЧМ-2022, то есть сыграть на турнире без отбора, куда россиян не пустили.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. УЕФА уже пытался вернуть РФ в мировой футбол, но получил жесткую реакцию.