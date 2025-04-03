Украина может дожать Россию: Зеленский сказал, когда это случится

Это откроет путь к реальной дипломатии

Президент Владимир Зеленский предполагает, что в ближайшие недели или месяцы может появиться реальная возможность заставить Россию согласиться на прекращение огня. Вместе с тем он не считает перемирие окончательным завершением войны.

Об этом он заявил во время брифинга. Полная остановка боевых действий будет полезна для определенных процессов.

"Прекращение огня — это самый большой шаг к окончанию войны, но не ее конец. К сожалению, мы имеем дело с россиянами", — сказал президент.

По его словам, прекращение огня дало бы Украине время для укрепления системы безопасности и создания механизмов, которые исключат возможность возвращения к полномасштабному конфликту. Зеленский также отметил, что это откроет путь к реальной дипломатии.

Параллельно с этим в США заявили об активной работе над условиями временного перемирия. Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Вашингтон настаивает на договоренности о 30-дневном прекращении огня. По его словам, администрация Трампа не удовлетворена как российской позицией, так и заявлениями украинцев, однако считает, что это может стать "точкой невозврата" и основой для последующих договоренностей.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины посетил Ягодное Черниговской области на третью годовщину его освобождения от российских войск, где вновь обратил внимание на одну из самых трагических локаций — подвал местной школы.