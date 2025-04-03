Лавров в Мали выдал очередное абсурдное заявление об Украине. Как отреагировали в Африке

Кремль продолжает распространять свою пропаганду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "дестабилизации" ситуации в Африке. Якобы Киев открыто поддерживает террористов в Сахеле.

Об этом Лавров заявил во время выступления на пресс-конференции с участниками встречи министров иностранных дел России — "Сахельская тройка".

"Среди них, кроме бывших колонизаторов, недавно "проявился" и Киев, который при "полном попустительстве" своих западных партнеров "открыто поддерживает" террористические группировки в этой части Африки", — сказал Лавров.

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп поддержал позицию Лаврова и России, назвав Украину "спонсором терроризма".

"Хочу напомнить, что мы все готовы удвоить наши усилия в борьбе с терроризмом и его спонсорами. Украина тоже считается "спонсором" терроризма и ее следует остановить", — сказал политик.

Добавим, что Мали находится от Украины на расстоянии более 3 млн км. Эта страна на западе Африки.

Мали на карте

Заметим, что так называемая "Сахельская тройка" или Альянс Сахеля образовался в сентябре 2023 года. В этот военный союз входят хунты Мали, Буркины-Фасо и Нигера. Решение о создании такого союза было принято после переговоров вышеназванных государств с минобороны РФ.

Тогда Кремль пообещал хунте Буркина-Фасо военно-техническую помощь, включая подготовку на территории России военных, в частности летчиков. Кроме того, в Мали в свое время хунте помогала ЧВК "Вагнер".

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