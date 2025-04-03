В нем он "приютил" российский спецназ: как выглядит роскошный особняк предателя Симоненко под Киевом

У Симоненко была большая территория с лесополосой и прудом

Экс-глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, который оказался предателем, несмотря на пропагандирование принципа социального равенства, жил под Киевом в роскошном особняке с большой территорией. Именно с этого дома в начале войны его "эвакуировал" российский спецназ.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит вилла Петра Симоненко в Киевской области. В сети показали фотографии, как роскошно жил "борец за трудовой народ".

Как выглядит особняк предателя Симоненко под Киевом

Украинский политик Петр Симоненко более 20 лет был председателем Коммунистической партии Украины. Правда устранить разницу между богатыми и бедными, создав равный доступ к материальным благам, он пытался только на словах.

Петр Симоненко не соблюдал принципы коммунизма

Дом, в котором проживал Симоненко, больше напоминает имение крупного бизнесмена или олигарха, а не главного предстателя коммунизма. Огромный участок с виллой Петра Симоненко находится в селе Березовка возле Макарова.

Петр Симоненко жил в шикарном доме под Киевом, Фото: "Реальная Война | Украина

В начале войны, когда часть Киевской области попала под оккупацию, Симоненко вызвал себе на помощь российский спецназ, чтобы его безопасно "эвакуировали" на территорию страны врага.

В СБУ рассказали, что экс-лидер коммунистов лично встретил российских военных, затем "расквартировал" их в доме и обеспечил продовольствием. А с 4 по 8 марта 2022 года спецназ осуществил "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси. От туда предатель бежал в Российскую Федерацию.

Особняк Симоненко, в котором он поселил российский спецназ, Фото: "Реальная Война | Украина

Судя по снимкам, резиденция Симоненко занимала обширную территорию, рядом с особняком находился небольшой пруд и лесополоса.

Как выглядел дом Симоненко под Киевом, Фото: "Реальная Война | Украина

Внутри дом был обустроен "по-богатому", с потолка свисала огромная хрустальная люстра, по всему дому было много позолоченных вставок, в частности на сантехнике. А ванная главного коммуниста страны была оформлена фресками с полевыми цветами.

Особняк Симоненко обустроен "по-богатому", Фото: "Реальная Война | Украина

Где жил Петр Симоненко до побега в РФ, Фото: "Реальная Война | Украина

"Телеграф" писал ранее, как выглядит особняк экс-нардепа Натальи Королевской возле Киева. На территории расположены искусственные озера, баня и гора.