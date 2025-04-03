В ближайшие дни магнитные бури ударят с новой силой (календарь)

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

Магнитные бури в начале апреля имели высокие баллы. Но до середины месяца они еще будут "кошмарить" украинцев.

"Телеграф" расскажет о прогнозе магнитных бурь, которые базируются на данных, предоставляемых Meteoagent. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Магнитные бури 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям. Именно в этот день чувствительным к геомагнитным бурям, рекомендуется принять меры, когда ожидается продолжение сильной магнитной активности.

Магнитные бури 5 апреля

В субботу, 5 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень). Следует быть осторожным.

Магнитные бури 6 апреля

Короткий период относительного покоя придет в воскресенье, 6 апреля. Прогнозируют K-индекс 4 (показано желтым цветом) – слабая геомагнитная активность.

Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В апреле 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа месяца;

Магнитная буря средней силы накроет Землю 6, 7, 11, 12, 13, 14 числа;

Самая сильная магнитная буря ожидается 5, 8, 9, 10, 22, 24 апреля.

Магнитные бури – что это такое

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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