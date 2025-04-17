Вокруг переименования улицы Винниченко во Львове разгорелся скандал: что говорят писатели

Писатели оказались против такой идеи

Предложение о переименовании улицы во Львове, названную в честь писателя, первого главы правительства УНР Владимира Винниченко, вызвало волну споров. Некоторые украинские писатели высказали свое мнение по данному поводу.

Украинский писатель и переводчик, основатель и автор YouTube-канала "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Украинец на своей странице в Facebook поделился мнением о переименовании улицы. Он считает, что изначально было бы правильнее решить проблему русского языка в учебных заведениях нашей страны, а затем приступать к подобным решениям.

"Относительно Винниченко, которого я презираю до глубины души. Существует негласный консенсус, согласно которому все деятели прошлого, работавшие на становление Украины, являются подвижниками украинского государства. Даже если они дурачки из нашей перспективы. Даже такие дурачки как Винниченко. Если мы воспринимаем Петлюру и Скоропадского как строителей Украины, если мы печатаем на деньгах Грушевского — Винниченко должен иметь место в национальном пантеоне. Вы проблему русского языка в учебных заведениях попытайтесь решать вместо этого ревизионизма ниоткуда", — пишет Украинец.

В то же время украинский писатель и журналист Юрий Винничук также высказался по той теме.

"И откуда ты такой взялся?" – так и хочется спросить господина Винниченко, читая его новеллы, которых в этой книге собрано семь. Среди вялой, тонко артистической и малосилой или ординарно шаблонированной и бездарной генерации современных украинских писателей вдруг возникло что-то такое очень, решительное, мускулистое и полное темперамента, что-то такое, что не лезет в карман за словом, а сыплет его потоками, не сеющим сквозь сито, а валит валом, как сама жизнь, в итоге, украинская, московская, калеченая и чистая, как серебро, не знающее границ своей обсервации и границ своего пластического творчества.

И откуда ты взялся у нас такой? – хочется по каждому рассказу спросить господина Винниченко". Так отозвался Иван Франко на первый сборник рассказов Владимира Винниченко, который впоследствии стал одним из величайших наших писателей. Следовательно – одним из самых бездарных политиков. И вот теперь он как политик побеждает писателя", — пишет Винничук на своей странице в Facebook.

Писатель считает, что ради идеи переименования улицы на самого Винниченко вылили "кучу лжи". Он привел в пример Михаила Грушевского словами, что он "был таким же социалистом, как и Винниченко, он тоже был против создания армии". Винничук обращает внимание, что его памятники в настоящее время стоят на улицах.

"И главное здесь не останавливаться. Есть ведь в нескольких городах улица Николая Кулиша. Того самого, который вдохновлен процессом над СВУ, принялся писать музыкальную комедию, где главными действующими лицами были Грушевский, Петлюра, Винниченко и Тютюнник. Это должно быть незаурядное посмешище. Грушевский пел в трио с Петлюрой и Винниченко. При этом роль выдающегося историка должен был играть карлик с длинной бородой, которую выносили на сцену девушки в мазепинках и разматывали ее вдоль сцены. А два положительных персонажа – комсомолец и комсомолка – цитировали бы историю Украины-Русы. Все счастье, что этот фарс так никогда и не воплотился", — говорится в сообщении писателя.

Не останавливайтесь, рагули. Впереди облако работы. Вас ждут десятки творцов Расстрелянного Возрождения, потому что редко кто из них, спасая свою жизнь, не закалялся, прославляя Сталина и благодаря славным чекистам", — говорит писатель.

Отметим, что о политической деятельности Владимира Винниченко можно прочесть на сайте "Телеграф" в следующих материалах историка Сергея Махуна:

Предыстория

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал переименовать улицу Винниченко во Львове, отмечая неоднозначное историческое наследие деятеля. Он отметил, что Львовская область стала первой областью в Украине, полностью очистившейся от памятников советской оккупационной армии.

При том Козицкий подчеркнул, что улица Винниченко до сих пор сохраняет свое название, хотя, по его убеждению, это имя имеет неоднозначную историю.

Глава ОВА указал, что Владимир Винниченко:

был сторонником автономии Украины в составе России, а не полной независимости;

критиковал тех, кто поддерживал идею независимой Украины, в частности Николая Михновского, и имел разногласия с Симоном Петлюрой по вопросу самостоятельности;

был против создания отдельной украинской армии;

И то не весь список.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове случайно "переименовали" одну из старейших площадей. В связи с этим разгорелся скандал.