Исчезла стела на границе Донецкой и Запорожской областей

Российские оккупационные силы сняли въездную стелу с надписью "Донецкая область" на трассе М14, которая проходит между захваченными Мариуполем и Бердянском.

Об этом сообщил Петр Андрющенко, бывший советник городского головы Мариуполя. После демонтажа от нее не осталось ни следа. Андрющенко прокомментировал этот акт как свидетельство того, что оккупанты стремятся полностью вычеркнуть любые упоминания об украинской идентичности: "Как им печет от украинского, что даже стелу снесли для ликвидации памяти".

Этот случай является частью более широкой стратегии российских военных, направленной на уничтожение украинской истории и культурного наследия на временно оккупированных территориях. Подобные действия наблюдаются и в Мариуполе, где российские власти разрушают исторические здания, заменяя их новостройками, не сохраняющими подлинности и культурной ценности. В частности, частично разрушенный бомбардировками Драматический театр сейчас отстраивают с применением современных материалов, которые эксперты расценивают как попытку фальсификации культурного наследия и проявление культурного геноцида.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Три года назад на территории комбината шли тяжелые бои.