Бенгальцы воевали за Россию, но хотят домой

Они подписывали контракты, не понимая содержания

Молодые мужчины из Бангладеш, пытавшиеся найти работу за границей, заявляют, что их "обманом втянули в войну" — вместо обещанного трудоустройства они оказались в рядах российской армии. Смерть 22-летнего юноши стала тревожным сигналом для семей, теперь обращающихся к дипломатам с просьбой вернуть их сыновей.

Об этом сообщил "EasternEye". Около десяти семей уже обратились в посольство Бангладеша в Москве, заявляя, что их родственники обманули и заставили воевать против Украины.

Реальные случаи

"Мы даже не подозревали, что окажемся на поле боя", — заявил 26-летний бенгалец Мохаммад Акрам Хоссейн.

Он рассказал, что вместе с родственником они обратились в агентство по трудоустройству, первоначально обещавшее им работу на Кипре. Впоследствии предложение изменилось — им сказали, что работа будет в России, но только с рабочими визами. Ребята согласились.

"Мы подписали документы, не понимая, что это контракты на службу в армии. Мы думали, что едем работать", — признался Акрам.

По прибытии в РФ "работников" привезли в лагерь, где уже на следующий день им выдали военную форму и приступили к подготовке. Самому Хоссейну удалось скрыться и уехать домой, однако его брат остался служить. Он регулярно звонит семье с просьбой помочь вернуться в Бангладеш.

Семья 22-летнего Мохаммеда Ясина Шейха узнала о его гибели во время праздника Ид.

Ясин уехал в Россию в сентябре 2024 года с надеждой работать электриком в китайской компании. Поездку оплатили родные. Однако в декабре он, вероятно, вступил в армию РФ и 27 марта 2025 года погиб на фронте.

"Мы потратили много (денег — ред.), чтобы он мог заработать, а теперь ждем его тело", — сказал дядя.

Семья просит правительство помочь вернуть останки, чтобы мать смогла попрощаться с сыном.

Официальная реакция южноазиатской страны

Временно поверенный в делах Бангладеш в Москве Фархад Хоссейн сообщил, что посольство получает обращение от родственников, которые ищут своих детей. По его словам, в настоящее время поступило около десяти запросов.

Распространенная схема обмана

По словам Хоссейна, большинство оказавшихся в российской армии граждан Бангладеш подписывали контракты, не понимая их содержания. Точное количество таких людей неизвестно, но местные СМИ сообщают, что их может быть более 100 человек.

В стране уже открыли несколько дел о возможной торговле людьми. По словам полицейского Мустафизура Рахмана, одну женщину арестовали.

"Операции по аресту других продолжаются", — добавил он.

Один из бежавших из России — Мохаммад Акрам Хоссейн — первым обратился в полицию. Он рассказал, что вместе с группой прибыл в Саудовскую Аравию за паломнической визой, а дальше — в Россию, где вместо обещанной работы их заставили служить в армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что воюющие против Украины китайцы не представляют правительство КНР. Их привлекли россияне, предложив контракты и финансовое вознаграждение.