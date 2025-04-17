Бенгальцы воевали за Россию, но хотят домой
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Они подписывали контракты, не понимая содержания
Молодые мужчины из Бангладеш, пытавшиеся найти работу за границей, заявляют, что их "обманом втянули в войну" — вместо обещанного трудоустройства они оказались в рядах российской армии. Смерть 22-летнего юноши стала тревожным сигналом для семей, теперь обращающихся к дипломатам с просьбой вернуть их сыновей.
Об этом сообщил "EasternEye". Около десяти семей уже обратились в посольство Бангладеша в Москве, заявляя, что их родственники обманули и заставили воевать против Украины.
Реальные случаи
"Мы даже не подозревали, что окажемся на поле боя", — заявил 26-летний бенгалец Мохаммад Акрам Хоссейн.
Он рассказал, что вместе с родственником они обратились в агентство по трудоустройству, первоначально обещавшее им работу на Кипре. Впоследствии предложение изменилось — им сказали, что работа будет в России, но только с рабочими визами. Ребята согласились.
"Мы подписали документы, не понимая, что это контракты на службу в армии. Мы думали, что едем работать", — признался Акрам.
По прибытии в РФ "работников" привезли в лагерь, где уже на следующий день им выдали военную форму и приступили к подготовке. Самому Хоссейну удалось скрыться и уехать домой, однако его брат остался служить. Он регулярно звонит семье с просьбой помочь вернуться в Бангладеш.
Семья 22-летнего Мохаммеда Ясина Шейха узнала о его гибели во время праздника Ид.
Ясин уехал в Россию в сентябре 2024 года с надеждой работать электриком в китайской компании. Поездку оплатили родные. Однако в декабре он, вероятно, вступил в армию РФ и 27 марта 2025 года погиб на фронте.
"Мы потратили много (денег — ред.), чтобы он мог заработать, а теперь ждем его тело", — сказал дядя.
Семья просит правительство помочь вернуть останки, чтобы мать смогла попрощаться с сыном.
Официальная реакция южноазиатской страны
Временно поверенный в делах Бангладеш в Москве Фархад Хоссейн сообщил, что посольство получает обращение от родственников, которые ищут своих детей. По его словам, в настоящее время поступило около десяти запросов.
Распространенная схема обмана
По словам Хоссейна, большинство оказавшихся в российской армии граждан Бангладеш подписывали контракты, не понимая их содержания. Точное количество таких людей неизвестно, но местные СМИ сообщают, что их может быть более 100 человек.
В стране уже открыли несколько дел о возможной торговле людьми. По словам полицейского Мустафизура Рахмана, одну женщину арестовали.
"Операции по аресту других продолжаются", — добавил он.
Один из бежавших из России — Мохаммад Акрам Хоссейн — первым обратился в полицию. Он рассказал, что вместе с группой прибыл в Саудовскую Аравию за паломнической визой, а дальше — в Россию, где вместо обещанной работы их заставили служить в армии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что воюющие против Украины китайцы не представляют правительство КНР. Их привлекли россияне, предложив контракты и финансовое вознаграждение.