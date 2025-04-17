Не ту страну назвали Гондурасом: в любимой телегейше Путина нашли экзотический паспорт

Гражданство досталось журналистке благодаря ее мужу

Ведущая на российском Первом канале и один из главных рупоров кремлевской пропаганды Екатерина Андреева владеет не только российским паспортом. У журналистки еще два гражданства — Черногории и Гондураса.

Об этом сообщает "Новая газета Европы" со ссылкой на Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК). Расследование выяснило, что Андреева часто уезжала за пределы России даже после начала полномасштабной войны в Украине.

В частности, она посещала страны ЕС и НАТО – Финляндию, Норвегию, Черногорию – несмотря на то, что в эфирах регулярно распространяла антизападную риторику. Такая мобильность стала возможна благодаря черногорскому паспорту, который Андреева получила еще в 2011 году.

Как выяснили расследователи, она стала почетной гражданкой Черногории. Отметим, что этот статус предоставляют иностранцам за "особые заслуги" перед страной.

Екатерина Андреева у бассейна в черногорском доме

В частности, телеведущую регулярно замечают в черногорском городе-курорте Свети-Стефан, где ее муж, серб и черногорец Душко Перович имеет частный дом. Кстати, именно благодаря Перовичу, по данным ФБК, Андреева также стала гражданкой Гондураса.

Журналисты-расследователи обнародовали доверенность, подписанную Андреевой, в которой указан номер ее гондурасского паспорта, выданного еще 27 ноября 2005 года. Оказалось, что ее муж также владеет этим гражданством – упоминания об этом появлялись еще в 2004 году.

Вот и парадокс: ведущая, годами формировавшая пропагандистскую повестку дня с экранов кремлевского ТВ, свободно пользуется всеми преимуществами "вражеского Запада".

Екатерина Андреева работает на Первом канале с 1995 года и считается "любимой ведущей Путина". Она была лицом российских новостей на протяжении почти трех десятилетий.

Андреева с Путином

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