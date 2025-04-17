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Бывший украинец стал главой государства: какими бредовыми идеями он прославился

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Сергей Глазьев
Сергей Глазьев. Фото Коллаж "Телеграф"

Политик обвинил одну из самых богатых семей мира за организацию пандемии

Выходец из Украины Сергей Глазьев, известный своими радикальными экономическими идеями и антизападными конспирологическими заявлениями, назначен секретарем Союзного государства России и Беларуси. На новом посту политик возглавит Постоянный комитет Союзного государства, обеспечивающий работу его руководящих органов – Высшего государственного совета и Совета министров.

О назначении объявил самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал его "экономистом от Бога" и подчеркнул, что в новой должности он станет "руководителем и мотором союзной интеграции".

Глазьев — уроженец Запорожья, построивший политическую карьеру в России, в том числе в должности министра внешнеэкономических связей в первом правительстве Ельцина.

Сергей Глазьев
Сергей Глазьев

Он приобрел сомнительную популярность как противник рыночных реформ 1990-х и автор идеи печати триллионов рублей для стимулирования экономики. В 2015 году он призвал создать альтернативу SWIFT, объявить дефолт по внешним долгам и ввести валютный контроль. Глазьев также заявлял, что пандемия COVID-19 была спланирована фондом Рокфеллеров в США, который, по его словам, "ответственен за смерть 8 миллионов человек".

Сергей Глазьев и его сын Юрий
Сергей Глазьев и его сын Юрий

Глазьев также был связан с проектом так называемой "Новороссии" — в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил ему курировать его "экономическую часть". В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала записи, указывающие на участие Глазьева в аннексии Крыма и организации пророссийских мятежей в Харькове и Одессе. В телефонных разговорах он, в частности, обсуждал создание фейковых органов местных властей для подчинения милиции и координации с российской армией. Глазьева подозревают в совершении особо тяжких преступлений против национальной безопасности Украины и лишили государственных наград по решению СНБО в 2018 году.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Служба безопасности Украины разоблачила двойного агента, одновременно работавшего на ФСБ и военную разведку РФ и служившего инструктором на Яворовском полигоне. По данным следствия, российские спецслужбы поставили перед ним задачи по ликвидации командного состава Вооруженных сил Украины на территории полигона.

Теги:
#Россия #Беларусь #Александр Лукашенко #Сергей Глазьев