АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

В фокусе проверки — популярные лекарственные средства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке. Как сказано в ответе на запрос редакции сайта "Телеграф", еще с 6 февраля 2025 года Комитет проводит проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны национальных производителей лекарств.

В фокусе проверки – популярные лекарственные средства, реализуемые в больших объемах через аптечные сети. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования цен и выявлению возможных признаков завышения производителями стоимости для конечных потребителей.

"В рамках исследования осуществляется анализ ценообразования национальными производителями на лекарственные средства, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и реализуются в наибольших объемах в аптечном сегменте. В настоящее время исследование продолжается. В случае выявления во время проведения указанного исследования признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях хозяйствующих субъектов на различных звеньях реализации лекарственных средств, Комитет будет принимать соответствующие меры в пределах полномочий", — добавляют в Комитете.

Ответ на запрос

Ответ на запрос

Ответ на запрос

Четких ответов на вопрос о возможном сговоре у Комитета пока нет. На вопрос о возможных сговорах фармпроизводителей по одновременному снижению цен на ТОП-100 препаратов, АМКУ отметил, что не имеет зафиксированной информации в соответствующем виде, чтобы дать ответ.

Запрос "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в конце февраля 2025 сразу несколько крупных украинских фармпроизводителей заявили о снижении цен на наиболее востребованные лекарства — до 30%. Это решение совпало с требованиями Президента и СНБО по снижению стоимости препаратов, что вызвало подозрения в возможном сговоре на рынке. Также мы сообщали, что в 2024 году наблюдался постепенный рост цен на эти же позиции, которые были удешевлены.