Бегают прямо по улице: под Киевом заметили оленят (видео)

На людей почти не реагируют

Жители Ворзеля, что под Киевом, стали свидетелями трогательного зрелища. Там заметили двух маленьких оленей.

Прямо посреди поселка животные бегают по асфальту. Видео отправили читатели "Телеграфа".

Оленята кажутся растерянными. Прыгают по улице в разные стороны. На людей почти не обращают внимания.

Также в Центре спасения диких животных сообщили о спасении косули в Киевской области. Животное застряло в ограждении, после чего его покусали собаки.

"Вчера вечером на горячую линию 303 поступил вызов из г. Ковалевка Киевской области о травмированной косуле, которая застряла в изгороди и ее покусали собаки. Неравнодушные люди освободили косулю и забрали ее домой. Местный ветеринар сделал обезболивающие уколы, но косуля не могла двигаться", — говорится в сообщении.

По приезду на место происшествия спасатели обнаружили лежавшего на земле самца косули, не реагировавшего на окружающих. После осмотра животного стало понятно, что его кости не повреждены, а раны от укусов собак не являются критическими.

Однако косуля находилась в шоковом состоянии, что и объясняло ее апатичность.

"На самом деле повезло, что он не мог подняться. Потому что если бы попробовал – 100% убился в тех условиях или сломался", – отмечают в Центре спасения диких животных.

Спасатели реанимировали косулю и поставили ее на ноги. После чего животное самостоятельно вернулось к себе домой.

Отметим, дикие парнокопытные очень уязвимые животные. Ни в коем случае их нельзя забирать из природы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается нашествие змей. Они десятками вьются в клубки.