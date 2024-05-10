В Киеве во время ремонта изуродовали уникальное мозаичное панно (фото)
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Часть композиции была разрушена
В Днепровском районе Киева недобросовестные арендаторы своими действиями разрушают уникальное мозаичное панно, которое было создано в 1975 году. Автором работы выступил народный художник Украины Стороженко Николай Андреевич.
Панно под названием "Охрана природы" находится неподалеку от станции метро "Дарница" на фасаде здания. К сожалению, часть уникальной мозаики разрушили во время проведения ремонтных работ. Об этом рассказала Oksana Storozhenko на своей странице в Фейсбук.
По словам автора поста, в здании, на котором красуется уникальное мозаичное панно, находится офис столичного "Центра коммуникации". Именно здесь был проведен ремонт во время которого часть композиции попросту разрушили.
"Этот шедевр украшал Киев почти 50 лет … Пока в этом помещении КГГА не решило поселить Департамент общественной коммуникации ("Центр коммуникации"), которые сделали ремонтик и отбили часть мозаики. Им же надо было расширить для своего хаба помещения, а тут мозаика мешает…", — пишет автор поста.
По мнению женщины, именно расширение пространства хаба и установка пластиковых окон привели к разрушению мозаичного панно:
Стоит отметить, что мозаичное панно под названием "Охрана природы" было создано в 1975 году художником Николаем Стороженко. Оно располагается на стене здания по улице Андрея Малышко, 25/1.
Панно представляет собой полноценный триптих: слева – приручение дикой природы, по центру – прогресс в сельском хозяйстве, а справа — водолаз и космонавт исследуют неведомое.
Композиция выполнена в спокойных, пастельных тонах с использованием объемных элементов.
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