В Киеве во время ремонта изуродовали уникальное мозаичное панно (фото)

Часть композиции была разрушена

В Днепровском районе Киева недобросовестные арендаторы своими действиями разрушают уникальное мозаичное панно, которое было создано в 1975 году. Автором работы выступил народный художник Украины Стороженко Николай Андреевич.

Панно под названием "Охрана природы" находится неподалеку от станции метро "Дарница" на фасаде здания. К сожалению, часть уникальной мозаики разрушили во время проведения ремонтных работ. Об этом рассказала Oksana Storozhenko на своей странице в Фейсбук.

По словам автора поста, в здании, на котором красуется уникальное мозаичное панно, находится офис столичного "Центра коммуникации". Именно здесь был проведен ремонт во время которого часть композиции попросту разрушили.

Часть панно уничтожили

"Этот шедевр украшал Киев почти 50 лет … Пока в этом помещении КГГА не решило поселить Департамент общественной коммуникации ("Центр коммуникации"), которые сделали ремонтик и отбили часть мозаики. Им же надо было расширить для своего хаба помещения, а тут мозаика мешает…", — пишет автор поста.

По мнению женщины, именно расширение пространства хаба и установка пластиковых окон привели к разрушению мозаичного панно:

Стоит отметить, что мозаичное панно под названием "Охрана природы" было создано в 1975 году художником Николаем Стороженко. Оно располагается на стене здания по улице Андрея Малышко, 25/1.

Панно "Охрана природы"

Панно представляет собой полноценный триптих: слева – приручение дикой природы, по центру – прогресс в сельском хозяйстве, а справа — водолаз и космонавт исследуют неведомое.

Композиция выполнена в спокойных, пастельных тонах с использованием объемных элементов.

Панно выглядит шикарно

Панно находится по адресу: улица Малышко, 25/1

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