Бігають просто по вулиці: під Києвом помітили оленят (відео)

На людей майже не реагують

Жителі Ворзеля, що під Києвом, стали свідками зворушливого видовища. Там помітили двох маленьких оленят.

Просто посеред селища тварини бігають по асфальту. Відео надіслали читачі "Телеграфа".

Оленята здаються розгубленими. Скачуть по вулиці у різні боки. На людей майже не звертають уваги.

Також в Центрі порятунку диких тварин повідомили про порятунок косулі на Київщині. Тварина застрягла в огорожі, після чого її покусали собаки.

"Вчора в вечорі на гарячу лінію 303 поступив виклик з м. Ковалівка Київської області про травмовану косулю, яка застрягла в огорожі та її покусали собаки. Небайдужі люди визволили косулю та забрали її до дому. Місцевий ветеринар зробив знеболюючі уколи, але косуля не підіймалась та не могла рухатись", — йдеться у повідомлені.

По приїзду на місце події рятувальники виявили самця косулі, який лежав на землі та не реагував на оточуючих. Після огляду тварини стало зрозуміло, що її кістки не пошкоджені, а рани від укусів собак не є критичними.

Однак, косуля перебувала в шоковому стані, що й пояснювало її апатичність.

"Насправді пощастило, що він не міг піднятися. Тому що якби спробував — 100% вбився в тих умовах або поламався", — зазначають в Центрі порятунку диких тварин.

Рятувальники реанімували косулю та поставили її на ноги. Після чого тварина самостійно повернулася до свого дому.

Зазначимо, дикі парнокопитні дуже вразливі тварини. Ні в якому разі їх не можна забирати з природи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продовжується нашестя змій. Вони десятками в'ються у клубки.