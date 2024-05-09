Стоял на краю и хотел прыгнуть под поезд: в Киеве спасли самоубийцу (видео)

Патрульным чудом удалось предотвратить трагедию

Поздним вечером в среду, 8 мая, в Соломенском районе Киева полицейские заметили мужчину, который перелез через ограждение путепровода и собирался прыгнуть с высоты под поезд. Молодой человек находился в возбужденном состоянии и изначально не шел на контакт с копами.

К счастью, правоохранителям удалось подобрать правильные слова и спасти потенциального самоубийцу от рокового шага. Подробности спасения парня рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, во время патрулирования Соломенского района столицы патрульные обратили внимание на парня, который перелез через металлическое ограждение путепровода и смотрел вниз. Молодой человек явно намеревался прыгнуть с высоты под поезд и покончить с собой.

Копы мгновенно отреагировали на ситуацию и начали вести диалог с парнем. Один патрульный уговаривал его остановиться и не делать глупостей, а второй — подавал сигналы фонариком машинисту, который заметил свет и вовремя остановил состав.

В конечном итоге патрульным удалось приблизиться к парню и схватить его за руки. После этого копы затащили потенциального самоубийцу на пешеходную дорожку и начали успокаивать.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских жизнь человека была спасена.

Напомним, что не так давно в Киеве из окна многоэтажки выпало одновременно два человека. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

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