Готовы брать без опыта и предлагают бонусы: сколько в Киеве платят официантам

Найти работу в столице может каждый, главное — это желание

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. К примеру, в Киеве активно набирают на работу официантов в различные заведения.

Работодатели готовы брать к себе в команду соискателей даже без опыта работы — всему обещают научить в процессе. Кроме этого кандидатам предлагают систему бонусов, бесплатные обеды и в некоторых случаях готовы ежедневно выплачить зарплату.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии на должность официанта, которые сулят всем заинтересованным неплохую зарплату и гибкий график.

Официант/ка в спот уличной еды

Столичный спот уличной еды активно ищет официантов в свою команду. Кандидатам готовы предложить стабильную выплату зарплаты 2 раза в месяц (1000 гривен ставка за день), а также чаевые и систему премиальных бонусов.

График работы с 11:00 до 22:00 — 2/2, 3/3 (по договоренности). Работодатель покрывает 50% стоимости вечернего такси.

Обязательное условие для приема на работу — кандидат должен разделять все ценности компании. Они заключаются в толерантности, внимании к деталям и простоте.

Зарплата: от 20 000 гривен.

Официант в ресторан

Ресторан "Барсук" набирает официантов с опытом работы от 1 года. Кандидатам предлагают формат friendly по отношению к сотрудникам, оплата — 400 грн/смена плюс чаевые и бонусы, корпоративное двухразовое питание, приобретение профессии в ресторанной сфере и возможность карьерного роста в компании

Гибкий график работы, смена с 09:00 до 22:00.

Интересно, что работодатель предлагает возможность работать вместе с друзьями. "Приходи, учись, приводи друзей и получай дополнительные денежные бонусы", — говорится в сообщении.

Зарплата: 400 гривен смена.

Сеть ресторанов европейской и японской кухни "Евразия" также предлагает работу официантом. Кандидатам предлагают своевременную заработную плату и возможность влиять на ставку самостоятельно, отсутствие штрафов, оплачиваемый отпуск, трехразовое питание за счет компании, бесплатную корпоративную развозку по городу после смены и возможность карьерного роста.

Посменный график работы — с 09.00 до 23.00. Также сотрудникам готовы предложить медицинское обследование за счет компании, доброжелательную атмосферу в коллективе, корпоративную скидку и бонусы для работников и даже оказать помощь с ночлегом в гостинице.

Зарплата: от 20 до 40 000 гривен.

Официант-бариста

В Киеве есть много вакансий для официанта-бариста. К примеру, компания "АбоКафе" предлагает соискателям график 3/3 и 4/3 с 09:00 до 21:00. Ставка 600 гривен плюс 1% от личной кассы плюс чаевые (в сумме от 1300 гривен за смену).

Зарплата выплачивается каждые три смены. Стажировка занимает три дня.

Зарплата: от 22 000 гривен.

В компанию "Сoffeelat" также требуются бариста-официанты. Кандидатам предлагают ставку от 1200 грн (за 12-часовую смену) + наличие премий.

Оплачиваемая стажировка, стабильная выплата дважды в месяц в четко установленные даты, посменный, "плавающий" график: 2/2, 3/3, 3/2 или 4/2. Минимальная занятость в день от 8 часов. Максимальная — 14 часов. Готовы взять человека без опыта и всему обучить на месте.

Комфортные условия работы: рабочее место обеспечено всем необходимым, бесплатное питание и стильная корпоративная форма.

"Сoffeelat" — это сеть и поэтому здесь предлагают кандидатам работу как можно ближе к дому.

Зарплата: 20-30 000 гривен.

Официант/ка-сомелье

Винный бар "101 Wine Bar" набирает в свою команду официантов-сомелье. Соискателям предлагают официальное трудоустройство и социальные гарантии, дружный коллектив, ресурсы для обучения и самосовершенствования, а также возможность в будущем расти внутри компании.

Доход: на период испытания 22 000 грн, после — 24 000 грн + чаевые. Совокупный средний доход после испытательного — 40 000 гривен.

Стабильный рабочий график: 5/2 с 12:00 до 22:00.

Зарплата: 22 — 40 000 гривен.

Официант-бармен

"Beermaster Brewery & Pub" ищет энергичных и ответственных официантов-барменов для работы в заведении в городе Киев. В компании предлагают гибкий график работы, который поможет вам обеспечить баланс между работой и личной жизнью, конкурентоспособную заработную плату и систему бонусов, возможность профессионального развития и карьерного роста, а также бесплатное питание и скидки на продукты и услуги компании.

Зарплата: 16 — 24 000 гривен.

Работник заведения ресторанного хозяйства

"МакДональдз" — это международная компания, которая предоставит тебе уникальные возможности для личного и профессионального развития, а также возможность совмещать учебу и работу.

На данный момент компания активно набирает сотрудников в свои столичные заведения. "Тебе не нужно иметь опыт работы или специальные навыки, уже на рабочем месте мы тебя всему научим", — говорится в сообщении.

Кандидатам предлагают стабильную заработную плату, гибкий график работы возможность отрабатывать от 4-ти часов в указанный промежуток времени, официальное трудоустройство, социальный пакет, различные конкурсы и мотивационные программы, скидку на продукцию, а также возможность личного и профессионального развития.

Оплата труда: тариф составляет 105.53 грн./час (уже с вычетом налогов).

Твой общий уровень дохода будет зависеть от общего количества отработанных часов — чем больше отработано часов, тем больше прибыль.

Зарплата: в среднем 23 000 гривен.

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