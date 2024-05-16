Схемы "Киевводоканала" и прочее: что рассмотрят столичные депутаты на ближайшем заседании

Некоторые пункты настораживают общественность

В четверг, 16 мая состоится сессия Киевской городской рады. Главные вопросы заседания больше связаны с бюджетом.

Земельные вопросы в этот раз не будут рассматриваться. "Телеграф" подробнее рассмотрел повестку дня.

Одним из самых резонансных вопросов станет ликвидация ПАО "АО "Киевводоканал" и создание на его базе нового коммунального предприятия "Киевводоканал". Все долги действующего акционерного общества планируется списать, а новое КП получит докапитализацию в размере 1,5 миллиарда гривен. Подобная схема уже была применена во время реорганизации "Киевтеплоэнерго", которая, по мнению общественности, стала источником сотен миллионов теневых доходов для городских властей.

Кроме этого, на сессии будут обсуждаться вопросы мобильных и автономных систем генерации, которые актуальны в контексте энергетической независимости города.

Еще одним громким пунктом повестки дня станет создание нового коммунального предприятия "Муниципальное управление бытовыми отходами". С этого возникает вопрос "зачем", если в городе уже функционируют "Киевкоммунсервис" и "Киевспецтранс", которые занимаются подобными задачами.

Планируется также докапитализация КП "Киевтеплоэнерго" на 2,5 млрд грн. Это решение вызывает опасения у части общественности, учитывая предыдущий опыт злоупотреблений в этой сфере.

Также депутаты Киеврады рассмотрят проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу по организации военной службы, выполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве "Защитник Киева" на 2022-2024 годы. То есть о перераспределению по программе.

Последним пунктом депутаты рассмотрят обращение Киеврады к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины "по срочному решению вопроса защиты энергетической инфраструктуры".

Повестка дня пленарного заседания III сессии Киеврады IX созыва 16.05.2024

Ранее "Телеграф" писал, на что претендуют застройщики в Киеве. Состоялось заседание земельной комиссии Киеврады, на котором рассматривалось несколько резонансных вопросов.