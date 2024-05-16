Схеми "Київводоканалу" та інше: що розглянуть столичні депутати на найближчому засіданні

Деякі пункти насторожують громадськість

У четвер, 16 травня, відбудеться сесія Київської міської ради. Головні питання засідання більш пов’язані з бюджетом.

Земельні питання цього разу не розглядатимуться. "Телеграф" детальніше розглянув порядок денний.

Одним із найрезонансніших питань стане ліквідація ПАТ "АТ "Київводоканал" і створення на його базі нового комунального підприємства "Київводоканал". Усі борги чинного акціонерного товариства планується списати, а новостворене КП отримає докапіталізацію в розмірі 1,5 мільярда гривень. Подібна схема вже була застосована під час реорганізації "Київтеплоенерго", яка, на думку громадськості, стала джерелом сотень мільйонів тіньових прибутків для міської влади.

Окрім цього, на сесії обговорюватимуть питання мобільних і автономних систем генерації, що є актуальним у контексті енергетичної незалежності міста.

Ще одним гучним пунктом порядку денного стане створення нового комунального підприємства "Муніципальне управління побутовими відходами". З цього виникає запитання "навіщо", якщо в місті вже функціонують "Київкомунсервіс" та "Київспецтранс", що займаються подібними завданнями.

Планується також докапіталізація КП "Київтеплоенерго" на 2,5 мільярда гривень. Це рішення викликає побоювання у частини громадськості, зважаючи на попередній досвід зловживань у цій сфері.

Також депутати Київради розглянуть проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки й територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки. Тобто щодо перерозподілу по програмі.

Останнім пунктом депутати розглянуть звернення Київради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "щодо термінового вирішення питання захисту енергетичної інфраструктури".

Порядок денний пленарного засідання III сесії Київради IX скликання 16.05.2024

Раніше "Телеграф" писав, на що претендують забудовники в Києві. Відбулося засідання земельної комісії Київради, на якому розглядали кілька резонансних питань.