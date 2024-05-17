Украинская гривна укрепляется: сколько стоит доллар на черном рынке Киева

Стоимость евро падает

Сейчас ситуация на валютном рынке в Украине более-менее стабильна. Американский доллар постепенно дешевеет, за сутки упал на десяток копеек.

Цена на евро тоже медленно опускается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 17 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,43 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 10,04 грн

Канадский доллар (CAD): 28,92 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,65 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,86 грн

Евро (EUR): 43,25 грн

Злотый (PLN): 9,97 грн

Канадский доллар (CAD): 29,27 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на десяток копеек.

Покупка: 39,81 грн

Продажа: 39,90 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до конца мая. Соотношение национальной валюты к американской ухудшится максимум на 50 копеек, но произойдет это чуть позже.