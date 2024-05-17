Украинская гривна укрепляется: сколько стоит доллар на черном рынке Киева
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Стоимость евро падает
Сейчас ситуация на валютном рынке в Украине более-менее стабильна. Американский доллар постепенно дешевеет, за сутки упал на десяток копеек.
Цена на евро тоже медленно опускается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 17 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,43 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 10,04 грн
Канадский доллар (CAD): 28,92 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,65 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,86 грн
Евро (EUR): 43,25 грн
Злотый (PLN): 9,97 грн
Канадский доллар (CAD): 29,27 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,97 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на десяток копеек.
Покупка: 39,81 грн
Продажа: 39,90 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до конца мая. Соотношение национальной валюты к американской ухудшится максимум на 50 копеек, но произойдет это чуть позже.