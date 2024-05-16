Минус 50 копеек – каким будет курс доллара до конца мая

Курс доллара может вырасти при одном условии

Еще до конца текущей недели доллар может подорожать до 40 гривен, так считают некоторые эксперты. В то же время в одном из банков полагают, что соотношение национальной валюты к доллару действительно ухудшится, максимум на 50 копеек, но случится это чуть позднее — до конца мая.

Такое мнение "Телеграфу высказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению, можно сделать осторожный вывод, что в течение следующей недели, как собственно, и до конца месяца, существенных изменений не произойдет.

В частности, международные резервы НБУ на начало мая составили более $43 млрд, которых вполне достаточно для более смелых действий регулятора. Объем макрофинансовой помощи, которую Украина сможет получить до конца года, совпадает с запланированными $37 млрд для покрытия части расходов бюджета. Также экспортные поступления, на основе которых формируются международные валютные резервы, должны быть на солидном уровне, ведь объем экспорта почти достиг довоенного уровня.

Как подчеркивает специалист, на валютном рынке продолжается действие режима "управляемой гибкости", а текущие изменения могут быть разновекторными, но несущественными — то есть в пределах образовавшейся "системы" изменений.

"Отдельного внимания требуется дальнейшей "управляемой девальвации" национальной валюты, которая по итогам года, учитывая и май, согласно прогнозам, должна составить еще 3% от начального курса января, а курс доллара может оказаться на отметке 40,7 грн за $. Похоже, что в мае гривна к доллару может потерять от 0,2 грн до 0,5 грн – а курс будет в промежутке 39,7-40 грн/$. То есть темпы девальвации будут ниже апрельских", — говорит о возможном росте курса доллара в мае Тарас Лесовой.

По мнению специалиста, вторая половина мая для валютного рынка будет более спокойной и достаточно прогнозируемой, а валютные изменения в пределах одной недели будут едва заметными. Сам же валютный рынок будет постепенно двигаться в сторону полной либерализации.

Тем временем в столичных обменниках подорожал евро, а доллар несколько "похудел".