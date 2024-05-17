Українська гривня зміцнюється: скільки коштує долар на чорному ринку Києва

Вартість євро падає

Наразі ситуація на валютному ринку в Україні більш-менш стабільна. Американський долар поступово дешевшає, за добу впав на десяток копійок.

Ціна на євро теж повільно опускається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,43 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 10,04 грн

Канадський долар (CAD): 28,92 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,65 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,86 грн

Євро (EUR): 43,25 грн

Злотий (PLN): 9,97 грн

Канадський долар (CAD): 29,27 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на десяток копійок.

Купівля: 39,81 грн

Продаж: 39,90 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до кінця травня. Співвідношення національної валюти до американської погіршиться, максимум на 50 копійок, але станеться це трохи пізніше.