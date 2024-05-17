Українська гривня зміцнюється: скільки коштує долар на чорному ринку Києва
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Вартість євро падає
Наразі ситуація на валютному ринку в Україні більш-менш стабільна. Американський долар поступово дешевшає, за добу впав на десяток копійок.
Ціна на євро теж повільно опускається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,43 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 10,04 грн
Канадський долар (CAD): 28,92 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,65 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,86 грн
Євро (EUR): 43,25 грн
Злотий (PLN): 9,97 грн
Канадський долар (CAD): 29,27 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на десяток копійок.
Купівля: 39,81 грн
Продаж: 39,90 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до кінця травня. Співвідношення національної валюти до американської погіршиться, максимум на 50 копійок, але станеться це трохи пізніше.