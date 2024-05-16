Платья, венки и флаги Украины: как в Киеве проходит День вышиванки (фоторепортаж)

Важный день для каждого украинца

В четверг, 16 мая, жители и гости Киева отмечают День вышиванки — традиционный праздник, который посвящен украинскому национальному костюму. В этот день взрослые и дети массово наряжаются в свои вышиванки и выходят на улицы столицы.

Киевляне продемонстрировали красоту национальной одежды корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который прогулялся по столице и сделал серию ярких снимков.

День вышиванки в Украине отмечается каждый год в третий четверг мая. Поэтому дата праздника, в зависимости от календаря, всегда разная. В 2024 году День вышиванки пришелся на 16 мая.

В этот день на улицах столицы можно повстречать множество людей в стильных вышиванках и разноцветных венках, а также в платьях и костюмах с традиционными украинскими орнаментами.

Киевляне берут с собой флаги Украины, фотографируются, делают селфи и транслируют позитивный настрой.

Девушка в стильной черной вышиванке

Вышиванка всем и каждому к лицу

Будущее Украины

Дети в вышиванках смотрятся просто великолепно

В объектив нашего корреспондента на одной из киевских улиц попала невероятно красивая девушка в платье темно-зеленого цвета, которое было украшено традиционной украинской вышивкой.

Киевлянка с удовольствием позировала и выглядела просто сногсшибательно:

Красивая девушка в красивом платье

Невероятное платье-вышиванка

Девушка выглядит стильно и утонченно

Также снимок в вышиванке опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко, который сделал селфи возле стен КГГА.

"Киев сегодня такой красивый — своими людьми, одетыми в вышиванки, улыбками и оптимизмом. Мы едины и сплочены в своей любви к Украине, мы уважаем свои традиции, гордимся своей идентичностью. И уже третий год сражаемся за свою свободу и государственность. Поэтому ни один варвар нас не покорит!", — подписал снимок Кличко.

Кличко в вышиванке

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