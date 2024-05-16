Платья, венки и флаги Украины: как в Киеве проходит День вышиванки (фоторепортаж)
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Важный день для каждого украинца
В четверг, 16 мая, жители и гости Киева отмечают День вышиванки — традиционный праздник, который посвящен украинскому национальному костюму. В этот день взрослые и дети массово наряжаются в свои вышиванки и выходят на улицы столицы.
Киевляне продемонстрировали красоту национальной одежды корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который прогулялся по столице и сделал серию ярких снимков.
День вышиванки в Украине отмечается каждый год в третий четверг мая. Поэтому дата праздника, в зависимости от календаря, всегда разная. В 2024 году День вышиванки пришелся на 16 мая.
В этот день на улицах столицы можно повстречать множество людей в стильных вышиванках и разноцветных венках, а также в платьях и костюмах с традиционными украинскими орнаментами.
Киевляне берут с собой флаги Украины, фотографируются, делают селфи и транслируют позитивный настрой.
В объектив нашего корреспондента на одной из киевских улиц попала невероятно красивая девушка в платье темно-зеленого цвета, которое было украшено традиционной украинской вышивкой.
Киевлянка с удовольствием позировала и выглядела просто сногсшибательно:
Также снимок в вышиванке опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко, который сделал селфи возле стен КГГА.
"Киев сегодня такой красивый — своими людьми, одетыми в вышиванки, улыбками и оптимизмом. Мы едины и сплочены в своей любви к Украине, мы уважаем свои традиции, гордимся своей идентичностью. И уже третий год сражаемся за свою свободу и государственность. Поэтому ни один варвар нас не покорит!", — подписал снимок Кличко.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ел и сколько потратил Блинкен в киевских заведениях. За один вечер американский дипломат успел посетить три интересных точки в столице.