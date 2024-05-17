Снесенный храм-МАФ стоял в самом святом месте Киева

Место ставшее святым более 1000 лет перенесла немало бед

В пятницу, 17 мая, в Киеве была снесена часовня Московской УПЦ МП незаконно возведенная на историческом месте – между фундаментом Десятинной церкви и Музеем истории Украины. Подрядчик, выполнивший работы отказался от их оплаты – а это более 700 тысяч гривен, передав их ВСУ.

Тем самым было освобождено историческое место, ставшее святым более 1000 лет назад. "Телеграф" собрал ТОП-5 фактов о Десятинной церкви.

ТОП-5 фактов о Десятинной церкви, где был похоронен Владимир, крестивший Русь

1. Первый каменный храм на территории Киевской Руси

Принявший сам христианство и крестивший Русь в 988-м году, князь Владимир Святославович решил возвести в честь этого каменный православный храм, ставший если не первым зданием из камня, то точно первым каменным храмом. Причем для украшения внутренних интерьеров здания активно использовался мрамор.

2. Обошелся в 10% от доходов Киевской Руси и строился 6 лет

Каменное строительство вообще, и использование мрамора, было очень дорогим и потому князь Владимир Святославович выделил на возведение храма десятую часть своих доходов, за что церковь и получила название Десятинной. Но даже с учетом этого на строительство ушло 6 лет, а датой окончания работ считается 996 год.

В какую именно сумму обошлось строительство храма посчитать невозможно. Например, доход Владимира Святославовича только от одного Новгорода составлял 2000 гривен или примерно 400 кг серебра в год. То есть только Новгород заплатил на возведение Десятинной церкви за 6 лет порядка 240 кг серебра (10% от 2400 кг полученных за 6 лет).

3. Стал усыпальницей киевских князей

По окончании строительства Десятинная церковь стала усыпальницей киевских князей и первой в нее была помещена жена Владимира Святославовича, византийская принцесса Анна, ради брака с которой он принял христианство и крестил Русь – она умерла в 1011 году. Спустя четре года рядом с ней был похоронен и сам Владимир Креститель.

Реконструкция Десятинной церкви времен Киевской Руси

4. Впервые разграбили владимирские князья, а потом уничтожена монголами

В ходе постоянных феодальных междоусобиц 12 века Киев не раз переходил из рук в руки, но Десятинная церковь впервые была разграблена в 1169-м году после ее захвата союзниками владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского. Последний был сыном Юрия Долгорукого, считающегося основателем Москвы, хотя на деле он просто отобрал владение у боярина Кучки казнив последнего. Кстати сам Боголюбский впоследствии был убит заговорщиками, в число которых вошли сыновья Кучки.

В 1203 году Десятинная церковь была разграблена второй раз, на этот раз половцами, которых привел князь Рюрик Ростиславович происходивший из рода князей Смоленска, но правивший в Киеве.

В ходе осады Киева монголами хана Батыя в 1240 году храм стал последним оплотом обороны и был разрушен монголами похоронив под собой его последних защитников и мирных жителей, пытавшихся в нем спастись.

5. На территории храма потом еще не раз строили церкви

После монгольского погрома в 1240-м году территория храма в запустении почти 400 лет, пока в 1630-х годах по инициативе митрополита Киевского Петра Могилы не была построена небольшая церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Уже в 19 веке был построен третий храм и освящен в 1842 году. Церкви удалось простоять до 1928 года, когда в рамках борьбы большевиков с религией ее снесли. Окончательно же постройка была уничтожена в 1936-м, ее просто разобрали на кирпичи.

Церковь 19 века до ее разрушения большевиками

Отметим, что борьба с незаконным строительством часовни Московской УПЦ МП продолжалась более года. И только когда в судах строительство было признано незаконным, было решено его снести.