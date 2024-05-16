"Бог покинул это место": в России открыли курсы по стрельбе в храме

Россияне напомнили священникам о божьих заповедях, которые те должны проповедовать и соблюдать

В России после заявлений о том, что на фронт оправят свыше тысячи священников, открыли курсы боевой подготовки при храме. Стрельбе и обращению с оружием обещают научить всех желающих с 12 лет.

Объявление разместили на сайте городской администрации подмосковного города Красногорск. Курсы проходят на территории Елисаветинского храма в Опалихе.

Стрелять россиян будут учить российские солдаты, которые побывали на войне в Украине, вместе со священнослужителями. Также участникам курсов будут читать лекции о патриотизме и не только.

"Обучают современным способам оказания медицинской помощи и основам топографии, а также учат практическим навыкам обращения со стрелковым оружием. Также священнослужители рассказывают об истории родного края и о патриотизме", — говорится в посте администрации.

Участвовать в занятиях могут как взрослые, так и дети. Проводить их будут еженедельно "с благословения архиепископа Одинцовского и Красногорского, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии Фомы". Там же в посте размещено объявление о том, что можно заключить контракт на службу с Минобороны России.

В сети без особого восторга отреагировали на это объявление. Даже говорят, что "Бог покинул этот храм", а солдат для войны хотят начать готовить с самого детства.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину быть президентом до смерти. В его словах нашли двойной смысл.