Станцию "Теремки" превратили в свалку: фото беспорядка в киевском метро (фото)
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Как будто показали кадры из фильма о конце света
Еще в начале декабря из-за разгерметизации тоннеля, где вода пошла на рельсы, закрыли часть тоннеля "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке Киевского метрополитена. В сети показали, как выглядит закрытая станция метро "Теремки".
Коммунальщики пренебрегают чистотой участка на южной окраине Киева. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Киев | Вайб твоей столицы".
На фото вроде бы кадры из фильма об апокалипсисе. Стены, разрисованные граффити, мусор из пластика, стекла и неубранные листья.
Создается впечатление, что это не в европейской столице, а в "богом забытом" месте.
Киевляне возмущены такой халатностью и задают резонный вопрос: "То "Теремки" после аварии в метро — уже не Киев? Почему станция оказалась без внимания коммунальщиков?
Напоминаем, что ремонтные работы продолжаются полным ходом в аварийном тоннеле между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская".
Под землей уже успели перенести коммуникации и разбирать колеи и леса, а также разбивать путевой бетон. Специалисты производят бурение стены в почве специальным способом, который не позволит воде проникнуть в будущий котлован.
Ранее "Телеграф" писал, что по киевскому метро курсируют польские вагоны, и что о них известно.