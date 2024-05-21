В Киеве во время войны хотят отремонтировать детский сад за 220 миллионов гривен

В июне будет выбран подрядчик

В Дарницком районе Киева собираются капитально отремонтировать детский сад № 799, расположенный по улице Степана Олейника. На эти цели из бюджета планируется потратить более 220 миллионов гривен.

Срок завершения ремонтных работ — 25 декабря 2025 года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Так, управление образования Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт детского сада № 799 (ул. Степана Олейника, 10). Стоимость работ оценивается в 220 297 168 гривен.

Аукцион пройдет 3 июня текущего года и по его результатам будет опредлен победитель с которым заключат договор на проведение капитального ремонта.

По условиям договора, подрядчик должен провести подготовительные работы, среди которых — демонтаж покрытий полов, крыши, мелких металлоконструкций, трубопровода, сантехники и так далее.

После этого, планируется утеплить здание, установить новые окна и двери, сделать внутреннюю отделку помещений. Потолки, стены и полы будут капитально отремонтированы. В садике смонтируют новую систему отопления, вентиляцию, автоматическую систему пожарной сигнализации и водопровод. Здесь также будет полностью заменена проводка, сантехника и мебель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Киева хотят закупить семена газонных трав на полмиллиона гривен. Товар коммунальщикам должны поставить до 24 декабря текущего года.