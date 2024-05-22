Троєщина у пітьмі: як виглядає один з районов Києва через відключення світла

Багатоповерхівки, де не горить жодного віконця, створюють гнітюче враження

Через російські теракти проти української енергетики в країні впровадили графіки погодинних відключень. Не минула ця доля й столицю – там теж прийняли рішення вимикати світло для промислових та побутових споживачів, тому частина районів занурилася у темряву.

Фотограф Ян Доброносов спеціально для "Телеграфа" поділився знімками, зробленими у районі Троєщини. Один з великих київських районів майже повністю відключили від електрики у рамках погодинних відключень.

На фото можна побачити, що район майже повністю перебуває у темряві. Тільки у деяких місцях можна побачити світло, але більша частина помешкань киян знеструмлена. Багатоповерхівки, де зазвичай вирує життя, але зараз – не горить жодного віконця, створюють гнітюче враження. Все це – наслідки терактів росіян проти енергостанцій: Україна втратила за весну понад 8 гігаватів виробництва електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" попередили, що відключення світла у населення буде тривати й надалі через значний дефіцит електроенергії, який збережеться найближчими місяцями. Травневе потепління дещо знизило споживання, проте не змогло компенсувати цей дефіцит.

Доречі, в Україні вчергове продовжили графіки відключення світла для побутових та промислових споживачів. Обмеження діятимуть протягом усієї доби 23 травня.