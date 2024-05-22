"Арка Свободы" в Киеве - снести или превратить в радугу: киевляне высказали свое мнение на этот счет (видео)

Мнения участников опроса разделились

Журналисты поинтересовались у жителей Киева их мнением на счет дальнейшей судьбы "Арки Свободы украинского народа", которую глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил сделать символом ЛГБТ и "раскрасить" в цвета радуги. Ранее Арка потеряла статус памятника истории и теперь подлежит демонтажу.

Мнения киевлян на этот счет разделились и не все готовы поддержать инициативу с созданием "символа радуги над водой". Журналисты "Киев 24" расспросили жителей столицы о том, какую дальнейшую судьбу для этого памятника они готовы рассмотреть.

Так, глава УИНП Антон Дробович в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил о том, что если оставить Арку в том виде, в котором она находится сейчас, то произойдет ее принудительный демонтаж. Также он предложил вариант превращения Арки в "символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой".

"Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант – оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", — считает глава УИНП.

Часть жителей Киева готовы поддержать инициативу создания из Арки символа ЛГБТ или просто символа радуги над водой, так как считают такое решение удачным. Часть же киевлян выступили за полный демонтаж Арки, так как, по их мнению, она не является "памятником архитектуры".

Какие еще варианты готовы рассмотреть киевляне в вопросе дальнейшей судьбы "Арки Свободы украинского народа" — смотрите в сюжете:

Напомним, Арка дружбы народов, которая была переименована в Арку Свободы украинского народа, потеряла статус памятника и теперь она подлежит демонтажу.

В Министерстве культуры Украины объяснили, что монумент является символом мифа о "братстве" двух народов, который не соответствует действительности. Этот миф используется российскими властями как повод для оправдания захватнической войны против Украины.

Также он является частью пропаганды Кремля, направленной на то, чтобы убедить украинцев в их "исторической без государственности" и "искусственности" Украины как государства.

Арка является одним из популярных туристических мест

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве был демонтирован памятник в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа. Композицию не будут уничтожать полностью, а отправят на хранение в музей.