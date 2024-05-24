Отключают свет на 12 часов: Киеву устанавливаются самые малые лимиты

При определении лимитов должно учитываться наличие критической инфраструктуры в регионе, Омельченко

В настоящее время Киев имеет строгие графики почасовых отключений света для бытовых потребителей, которые предусматривают гарантированные 12-часовые отключения, в то время как электроснабжение обеспечивается всего на 4 часа. Это трудно объяснить исключительно дефицитом мощностей в Объединенной энергетической системе Украины

Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации с энергоснабжением в столице.

Киев располагает большим количеством критически важных объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность не только самого города, но и всей страны. Однако "Укрэнерго" должно доводить региональные лимиты в соответствии с положениями указанной методики.

"Проблема еще и в том, что в Киеве расположено огромное количество критической инфраструктуры, работающей на общегосударственные интересы, которую запрещено ограничивать. Данный фактор методика Минэнерго не учитывает, поэтому в Киеве самые продолжительные отключения по сравнению с другими регионами. Собственно, в некоторых регионах гарантировано отключение населения не превышает 2-3 часа", — отмечает эксперт.

Омельченко предупреждает, что если ситуация останется по-прежнему, летом, когда растет сезонное потребление, а большинство атомных блоков находятся на плановых ремонтах, энергообеспечение киевлян может еще больше ухудшиться. А в отопительный сезон ситуация может стать критической.

"При этом увеличение тарифов даже вдвое существенно не отразится на графике почасовых отключений. Этот фактор может привести к повышению градуса социального напряжения в государстве и негативно отразиться на военно-политической ситуации в целом", — подчеркивает директор энергетических и инфраструктурных программ.

Эксперт считает, что при определении лимитов должно учитываться наличие общегосударственной инфраструктуры в регионе.

"Правительство наконец-то поняло данную проблему и поэтому Д. Шмигаль предоставил поручение усовершенствовать методику по предоставлению лимитов. На мой взгляд, определение лимитов для населения должно учитывать наличие в регионе общегосударственной инфраструктуры и оно также должно учитывать процент реально проживающих жителей в каждом регионе от всего населения страны", — добавил Омельченко.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, в Киеве и области будут применять почасовые графики отключения света. Они будут действовать до 00:00.

Причиной ограничения электроснабжения в дневные часы есть дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины. Это мешает солнечным электростанциям работать на максимум.

Ранее "Телеграф" писал, что киевская кольцевая электричка сменяет график на все лето. Причина – строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.