В Киеве горит Покровская церковь на Подоле: что известно (видео)

Покровская церковь была построена в 1766-1772 годах

В Киеве случился пожар в Церкви Покрова Богородицы, который находится на Подоле. Причина возникновения возгорания неизвестна.

Об этом пишут местные телеграмы-каналы. Отмечается, что масштаб пожара немалый, ведь столб огня достигает пяти метров в высоту.

"Горит Покровская церковь на Подоле. Огонь более 5 метров в высоту. Причина возгорания пока неизвестна", — говорится в сообщении.

Также не известно, есть ли пострадавшие в результате пожара. Однако на опубликованных видео заметно, что к месту происшествия уже прибыла служба ГСЧС, которая должна ликвидировать пожар.

Что известно о церкви

Покровская церковь была построена в 1766-1772 годах выдающимся архитектором Иваном Григорьевичем-Барским. В то время он был главным архитектором киевского магистрата, поэтому его здания формировали лицо Подола того времени.

Покровская церковь является не только одним из лучших творений киевских архитекторов, но и относится к самым изысканным образцам стиля Украинского барокко. Первоначально святыня была двухъярусной, верхний слой считался основным, а нижний должен был выполнять функцию теплой церкви. Однако после пожара 1811 года потолок внутри храма обрушился, и его восстановили как одноярусный.

Отметим, что, по данным открытых источников, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с 23 сентября 2004 имеет статус Ставропигии в составе Украинской Православной церкви Киевского Патриархата.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области около полудня в субботу вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, вспыхнул лес за Вышгородом, в селе Новые Петровцы.