У Києві горить Покровська церква на Подолі: що відомо (відео)

Покровська церква була збудована у 1766-1772 роках

У Києві спалахнула пожежа у Церкві Покрови Богородиці, яка знаходиться на Подолі. Причина виникнення загоряння невідома.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначається, що масштаб пожежі чималий, адже стовп вогню сягає до пʼяти метрів у висоту.

"Горить Покровська церква на Подолі. Вогонь більше 5 метрів у висоту. Причина загоряння поки невідома", — йдеться у повідомленні.

Також не відомо чи є постраждалі внаслідок пожежі. Проте на опублікованих відео помітно, що на місце події вже прибула служба ДСНС, яка має ліквідувати пожежу.

Що відомо про церкву

Покровська церква була збудована у 1766-1772 роках видатним архітектором Іваном Григоровичем-Барським. На той час він був головним архітектором київського магістрату, тож його будівлі формували обличчя тогочасного Подолу.

Покровська церква є не тільки одним з кращих творінь київських архітекторів, а й належить до найвишуканіших зразків стилю Українського бароко. Спочатку святиня була двоярусною, верхній шар вважався основним, а нижній повинен був виконувати функцію теплої церкви. Однак після пожежі 1811 року стеля всередині храму обвалилася, і її відновили як одноярусну.

Зазначимо, що, за даними відкритих джерел, Церква Покрова Пресвятої Богородиці з 23 вересня 2004 року має статус Ставропігії у складі Української Православної церкви Київського Патріархату.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині близько полудня в суботу спалахнула потужна пожежа. За попередніми даними, спалахнув ліс за Вишгородом, у селі Нові Петрівці.