Мертвых оккупантов из бригады, известной военными преступлениями, нашли в гробах на помойке в Челябинске (видео)

На гробах были указаны фамилии и инициалы россиян

В российском Челябинске на территории свалки нашли цинковые гробы с телами погибших оккупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты. Об инциденте сообщили российские СМИ, подчеркнув, что в регионе уже распространяется возмущение из-за "пренебрежительного отношения к погибшим".

По предварительным данным, опубликованными Телеграм-каналом "Сеятель ветра", тела должны были доставить в Новосибирск, однако, как предполагают, в результате ошибки или халатности чиновников гробы оказались на свалке. Их якобы вывезли туда как "невостребованные".

Ситуация вызвала резкую реакцию среди родственников погибших захватчиков, назвавших увиденное "унижением памяти военных и предательством". Они требуют провести расследование и наказать виновных. Российские официальные структуры пока инцидент публично не комментировали.

В сети появилось видео с места происшествия – на нем видны гробы, размещенные среди свалки. На них указаны фамилии и инициалы ликвидированных россиян, а также город Новосибирск. Обратите внимание, что в материале присутствует нецензурная лексика.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об этой самой 155-й отдельной бригаде морской пехоты, в рядах которой полно военных преступников. Один из командиров этой бригады отдал приказ обезглавить украинского пленного военнослужащего. Кроме того, именно эта бригада была одной из тех, кто совершал ужасные преступления на Киевщине в период оккупации.