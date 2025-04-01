В Донецке заработала радиостанция французского холдинга, агитирующая за службу в армии РФ

Ранее французская компания NRJ Group публично поддерживала Украину

Во временно оккупированном россиянами Донецке начала работу радиостанция NRJ (ENERGY), которая между песнями призывает идти воевать за Россию. Эта радиостанция принадлежит французской компании, но на оккупированных территориях работает под контролем российского "Газпрома".

Передатчик радиостанции был установлен в январе 2024 года, он покрывает сигналом территорию до 50 километров. Об этом говорится в материале The Insider.

Радиостанция кроме обычной музыки транслирует призывы "присоединяться к СВОим" и подписывать контракт с российской армией, сообщает издание. Права на использование бренда NRJ в России имеет компания "ГПМ Радио", входящая в "Газпром-Медиа Холдинг".

Также в расследовании отмечается, что в Украине лицензию на этот бренд имеет киевский медиахолдинг "Эволюция". Однако на международной карте вещания NRJ Group Украины нет.

Интересно, что ранее французская компания NRJ Group публично поддерживала Украину. По информации The Insider, она организовывала благотворительные вечера, где собирала деньги для ассоциации Doc4Ukraine. Эта организация помогает украинским больницам, детским домам и домам престарелых в зоне боевых действий.

Журналисты The Insider обратились во французскую компанию с просьбой прокомментировать работу их радиостанции в оккупированном Донецке. В настоящее время NRJ Group не предоставила ответа на запрос.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Радио судного дня" передало рекордное количество сообщений. Сообщается, что такого не было даже до войны.