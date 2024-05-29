На Киевщине подросток поехал кататься на велосипеде и пропал: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

В среду, 29 мая, к правоохранителям обратилась взволнованная 65-летняя женщина, которая просила помощи в поисках ее пропавшего 13-летнего внука Артема Любицкого. Мальчик накануне, 28 мая, уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой.

В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных тоже просят помочь в поисках пропавшего мальчика.

Известно, что 13-летний подросток является уроженцем Фастова Киевской области. Он во вторник, 28 мая, поехал кататься на велосипеде "АИСТ" и пропал. Его местонахождение на данный момент не установлено.

Фото пропавшего Артема

Приметы парня: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые.

Был одет: футболка серого цвета, зеленые шорты, кроссовки черного цвета. При себе имел велосипед "АИСТ".

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого, всех неравнодушных просят сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское районное управление полиции по телефону: 093-303-49-86.

Подросток проживает в Фастове

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный дедушка переверну коляску с внуком — ребенок получил травмы. Младенца отнесли в травматологическое отделение, где ему оказали помощь медики. Также отмечается, что на место происшествия приехала полиция и составила протокол на нетрезвого мужчину.