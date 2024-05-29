На Київщині підліток поїхав кататися на велосипеді і зник: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

У середу, 29 травня, до правоохоронців звернулася схвильована 65-річна жінка, яка просила допомоги у пошуках її зниклого 13-річного онука Артема Любицького. Хлопчик напередодні, 28 травня, поїхав кататися на велосипеді та не повернувся додому.

Наразі пошуками підлітка займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих теж просять допомогти у пошуках зниклого хлопчика.

Відомо, що 13-річний підліток є уродженцем Фастова на Київщині. Він у вівторок, 28 травня, поїхав кататися на велосипеді "АЇСТ" і зник. Його місцезнаходження наразі не встановлено.

Фото зниклого Артема

Прикмети хлопця: зріст — 170 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне, очі сірі.

Був одягнений: футболки сірого кольору, зелені шорти, кросівки чорного кольору. При собі мав велосипед "АЇСТ".

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного всіх небайдужих просять повідомляти на спецлінію "102" або до Фастівського районного управління поліції за телефоном: 093-303-49-86.

Підліток проживає у Фастові

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний дідусь переверну коляску з онуком. Немовля віднесли до травматологічного відділення, де йому надали допомогу медики. Також наголошується, що на місце події приїхала поліція та склала протокол на нетверезого чоловіка.