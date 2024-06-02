В Киеве изменили графики отключения электроэнергии: сколько придется сидеть в темноте

В КМВА призывают киевлян экономить электроэнергию

В Киеве на 2 июня в очередной раз планируются графики отключений электроэнергии из-за российских терактов против украинской энергетики. И графики отключений будут длиннее, чем планировалось изначально.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА). Там отметили, что введение стабилизационных отключений света – указание Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00", – говорится в сообщении КМВА.

Это больше, чем в других регионах Украины. Поскольку по заявлению "Укрэнерго" стабилизационные отключения света будут действовать для всех регионов с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей. Однако выделенных на Киев лимитов хватит обеспечить только 76% потребностей столицы, то есть четверть города будет без электричества. Потому в КМВА призвали экономить электроэнергию.

"Помогайте стабилизировать нашу энергосистему. С новыми тарифами (4,32 грн/кВт·ч), вступившими в силу с первого июня, экономия еще поможет сохранить ваш семейный бюджет", — отметил руководитель КМВА Сергей Попко.

Напомним, что в ночь на 1 июня российские террористы выпустили по Украине 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА. Враг снова повредил энергообъекты – в ДТЭК сообщили, что пострадали две ТЭС. Также пострадали две ГЭС "Укргидроэнерго".

Также "Телеграф" рассказывал о том, каким объектам не будут отключать свет. Это касается не только оборонных предприятий и больниц.