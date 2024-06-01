Отключение света продолжится даже ночью: где и с какого часа его не будет в Украине 2 июня

Ограничение будет действовать по всей Украине

В Украине с начала лета ввели лимиты на потребление света, которые будут применяться и 2 июня. Отключения начнут действовать с ночи и вечером.

Ограничения распространяются как на бытовых, так и на промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укренерго".

"2 июня с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей по всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

Заметим, что не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.

Напомним, что в Минэнерго уточнили о повышении тарифов на свет. Ведь с 1 июня его стоимость составит 4,32 грн за кВт*ч. По решению Кабмина, дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт*ч.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам объяснили, когда и почему следует готовиться к более жестким графикам отключения света.