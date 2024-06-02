В Києві змінили графіки відключення електроенергії: скільки доведеться сидіти у темряві

В КМВА закликають киян економити електроенергію

В Києві на 2 червня вчергове плануються графіки відключень електроенергії через російські теракти проти української енергетики. І графіки відключень будуть довшими, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА). Там зазначили, що запровадження стабілізаційних відключень світла – вказівка Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00", – сказано у повідомленні КМВА.

Це більше, ніж в інших регіонах України. Оскільки за заявою "Укренерго", стабілізаційні відключення світла будуть діяти для всіх регіонів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів. Проте лімітів, які виділені на Київ, вистачить забезпечити тільки 76% потреб столиці, тобто чверть міста буде без електрики. Тому в КМВА закликали економити електроенергію.

"Допомагайте стабілізувати нашу енергосистему. З новими тарифами (4,32 грн/кВт∙год), які набули чинності від першого червня, економія ще й допоможе зберегти ваш сімейний бюджет", – зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня російські терористи випустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Ворог знову пошкодив енергооб’єкти – у ДТЕК повідомили, що постраждали дві ТЕС. Також постраждали дві ГЕС "Укргідроенерго".

Також "Телеграф" розповідав про те, яким об’єктам не відключатимуть світло. Це стосується не лише оборонних підприємств та лікарень.