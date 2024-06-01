По всей Украине изменили часы отключения свет на 1 июня: в "Укрэнерго" назвали новое время

Напомним, что из-за ночного обстрела в Украине повреждены ТЭС

В Украине изменили графики отключения света на сегодня, 1 июня. По всей стране лимиты продлили на один час — с 18:00 до 24:00, а не до 23:00, как планировалось ранее.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Если возникнет перелимит, то облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Как добавили в компании, ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленных объектов. Поэтому всем украинцам советуют подготовиться: зарядить павербанки, пополнить запас свечей и так далее.

Напомним, что в ночь на 1 июня армия РФ выпустила по Украине 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА. Враг снова повредил энергообъекты — в ДТЭК сообщили, что пострадали две ТЭС.

"Есть повреждения оборудования на объектах в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях", — добавили в "Укрэнерго".

Также "Телеграф" рассказывал о том, каким объектам не будут отключать свет. Это касается не только оборонных предприятий и больниц.