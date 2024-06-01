По всей Украине изменили часы отключения свет на 1 июня: в "Укрэнерго" назвали новое время
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Напомним, что из-за ночного обстрела в Украине повреждены ТЭС
В Украине изменили графики отключения света на сегодня, 1 июня. По всей стране лимиты продлили на один час — с 18:00 до 24:00, а не до 23:00, как планировалось ранее.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Если возникнет перелимит, то облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
Как добавили в компании, ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленных объектов. Поэтому всем украинцам советуют подготовиться: зарядить павербанки, пополнить запас свечей и так далее.
Напомним, что в ночь на 1 июня армия РФ выпустила по Украине 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА. Враг снова повредил энергообъекты — в ДТЭК сообщили, что пострадали две ТЭС.
"Есть повреждения оборудования на объектах в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях", — добавили в "Укрэнерго".
Также "Телеграф" рассказывал о том, каким объектам не будут отключать свет. Это касается не только оборонных предприятий и больниц.